بث مباشر مباراة مومباي سيتي ضد الهلال تويتر : كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي بث مباشر اليوم يلا شوت [آبطال آسيا]

مشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي بث مباشر اليوم يلا شوت

منافسة آسيوية بين Al Hilal - Mumbai City اليوم، بث مباشر مباراة مومباي سيتي ضد الهلال تويتر: مشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي بث مباشر اليوم يلا شوت، ويواجه الهلال السعودي تحديًا هامًا في بطولة دوري أبطال آسيا للموسم 2024، حيث سيلتقي مع مومباي سيتي الهندي في المباراة الثالثة من دور المجموعات. يسعى الهلال إلى مواصلة سجله الإيجابي في البطولة وتحقيق الفوز لتعزيز موقعه في ترتيب المجموعة الرابعة.

مشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي بث مباشر اليوم يلا شوت

شاهد VIP مباراة الهلال ومومباي بث مباشر SSC 1 تقام مباراة مثيرة بين فريق الهلال السعودي ومومباي سيتي الهندي، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا. يأتي هذا اللقاء في إطار الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة للبطولة القارية.

وقد بدأ الهلال مشواره في دور المجموعات بتحقيق تعادل 1-1 أمام نافباخور الأوزبكي، ثم حقق فوزًا مهمًا على ناساجي الإيراني بنتيجة 3-0.

يشارك الهلال في المجموعة الرابعة برفقة فرق أخرى مثل نافباخور الأوزبكي، ومومباي سيتي الهندي. حتى الآن، يتصدر الهلال ونافباخور المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما، بينما يحتل مومباي سيتي المركز الأخير ولم يحقق أي نقطة بعد.

لمومباي سيتي، هذه المباراة هي فرصة كبيرة لمواجهة فريق كبير مثل الهلال. بصفته ناديًا سعوديًا رائدًا في كرة القدم الآسيوية، يجذب الهلال دائمًا اهتمام الأندية والمشجعين. لذا ستكون هذه المواجهة تحدًا مثيرًا لفريق مومباي سيتي لتحقيق أداء جيد والمنافسة بقوة.

وفي كرة القدم، قد تحمل المباريات دائمًا مفاجآت ونتائج غير متوقعة. على الرغم من أن الهلال يعتبر الفريق المفضل في هذه المباراة، إلا أن مفاجآت اللعبة تجعل كل مباراة تحديًا حقيقيًا. لذلك يجب على الهلال ومدربه البرتغالي جورجي جيسوس العمل بجدية والتركيز على تحقيق النقاط الثلاث في هذه المباراة.

من المهم للهلال أن يحتفظ بالزخم الإيجابي ويستمر في تحقيق الانتصارات في دوري أبطال آسيا. إذا استمر الفريق في الأداء الجيد، سيكون لديه فرصة جيدة للتأهل إلى مراحل متقدمة في البطولة. الهلال يعد واحدًا من الأندية البارزة في القارة الآسيوية، ولديه جماهير كبيرة تأمل في رؤية الفريق يتألق في البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ومومباي سيتي في دوري أبطال آسيا 2024

مباراة الهلال ومومباي سيتي ستكون منقولة عبر قناة SSC EXTRA 1 HD وقناة SSC1 HD المشفرة داخل السعودية.

ومن خارج المملكة، يمكن متابعة المباراة عبر قناة beIN Sports AFC 2 HD.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ومومباي سيتي

SSC1 HD

SSC EXTRA 1 HD

beIN Sports AFC 2 HD

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال ومومباي سيتي في دوري أبطال آسيا 2024

قناة SSC1 HD الناقلة لمباراة الهلال ومومباي يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات فقط، أما قناة بي إن الآسيوية فمتاحة عبر نايل سات وسهيل سات عبر الترددات الآتية:

تردد SSC 1 تردد beIN AFC 2 تردد beIN AFC 2 تردد الرابعة العراقية عرب سات التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. نايل سات التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3 سهيل سات التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

الخطأ: 3\2 قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11678

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

مفتوحة

معلق مباراة الهلال ومومباي سيتي في دوري أبطال آسيا 2024

عبر قناة SSC، يمكن متابعة مباراة الهلال ومومباي سيتي بصوت المعلق مدحت شلبي عبر القناة الصوتية الأولى، ومشاري القرني على القناة الصوتية الثانية.

أما عبر قناة beIN Sports AFC، سيتولى المعلق أحمد البلوشي مهمة التعليق على مجريات المباراة المرتقبة.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال ومومباي سيتي في دوري أبطال آسيا 2024

كذلك، يمكن متابعة البث المباشر لمباراة الهلال ومومباي بثلاث وسائل، ولكن جميعها مدفوعة.

المباراة ستكون منقولة عبر تطبيق "تود" والباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP" بجانب خدمة بي إن كونكت.

بث مباشر مباراة مومباي سيتي ضد الهلال تويتر

متى موعد مباراة الهلال ومومباي سيتي في دوري أبطال آسيا 2024

تقام مباراة الهلال ومومباي سيتي مساء الإثنين 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

تشكيل الهلال السعودي اليوم

حراسة المرمى ياسين بونو. خط الدفاع سعود عبدالحميد - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - ياسر الشهراني. خط الوسط مالكوم - ميلنكوفيتش سافيتش - روبن نيفيز. الهجوم ألكساندر ميترويتش - سالم الدوسري - ميشايل.

مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد مومباي سيتي بدوري أبطال آسيا

في مباراة مهمة ببطولة دوري أبطال آسيا، يستضيف الفريق السعودي الكبير، الهلال، نظيره مومباي سيتي الهندي على ستاد الملك فهد الدولي. تأتي هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة الرابعة للبطولة وتعد فرصة رائعة للهلال لتحقيق فوز مهم والانفراد بصدارة المجموعة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي | من هنـــا

تتواجد العديد من العوامل التي تلعب لصالح الهلال في هذه المباراة. أولًا، للفريق ميزة الأرض والجمهور، حيث يعد ستاد الملك فهد الدولي معقلًا مميزًا يمكن أن يكون لصالح الهلال. بالإضافة إلى ذلك، يتواجد الهلال في مركز مشترك بالصدارة مع نافباخور الأوزبكي بأربع نقاط لكل منهما، وهذا يعني أن الهلال بحاجة ماسة إلى تحقيق الفوز لتعزيز موقعه في المجموعة.

مومباي سيتي الهندي لم يحقق أي نقطة حتى الآن في المجموعة بعد خسارتين أمام ناساجي مازندران الإيراني ونافباخور الأوزبكي. هذا يجعل الهلال المرشح الأوفر للفوز في هذه المواجهة.

المدرب البرتغالي جورجي جيسوس يمتلك فريقًا يضم لاعبين ذوي خبرة وقدرة على تحقيق الانتصارات. لاعبون مثل محمد العويس وسعود عبد الحميد ومحمد كنو وسالم الدوسري يمكن أن يسهموا بشكل كبير في أداء الفريق. بالإضافة إلى اللاعبين الأجانب البارزين مثل خاليدو كوليبالي وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش وروبن نيفيز ومالكوم. هؤلاء اللاعبين يمثلون قوة كبيرة للهلال وقدرة على التألق في البطولة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي | من هنـــا

ومع ذلك، يواجه الهلال بعض الغيابات المهمة في هذه المباراة، حيث لن يتمكن البرازيلي نيمار دا سيلفا من المشاركة بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي. بالإضافة إلى سلمان فرج وحسن تمبكتي اللذين سيغيبوا أيضًا عن المباراة. ومن الممكن أيضًا أن يغيب البرازيلي ميشيل ديلجادو بسبب خلافات مع المدرب جيسوس.

بالمجمل، تعتبر مباراة الهلال مع مومباي سيتي فرصة هامة للهلال لتعزيز موقعه في دوري أبطال آسيا. يمكن للمشجعين وعشاق كرة القدم أن يتوقعوا مباراة مثيرة ومشوقة وأن يتابعوا كيف سيؤدي الهلال في هذه المواجهة الهامة. إنها فرصة لرؤية الهلال وهو يتصدر المجموعة ويلهم جماهيره بأداء رائع.