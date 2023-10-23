مشيدا بدور السلطات المصرية:

سفير الكويت: الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة يستمر 5 أيام

أخبار مصر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وجه سفير دولة الكويت بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم صقر الغانم، الشكر للسلطات المصرية التي وفرت كل السبل والتسهيلات لإيصال المساعدات الكويتية التي وصلت صباح اليوم  مطار العريش إلى المحتاجين في غزة، مثمنا جهود القيادة  الداعمة  للقضية الفلسطينية ومؤكدا أن نصرة مصر  لشقيقاتها من الدول العربية مستمدة من مواقف عروبية أصيلة.

وأوضح الغانم أن المساعدات الكويتية ستصل تباعا عبر جسر جوي على مدى  خمسة أيام  مساهمة من الكويت في التخفيف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي لم يتوقف منذ أكثر من أسبوعين.

وقال في تصريحات لدى استقباله طائرة المساعدات الكويتية إن تقديم هذه المساعدات للشعب الفلسطيني يأتي تنفيذا للأمر الكريم من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد  وبتوجيهات مباشرة من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح  ولي العهد، موضحا أن الشحنة  تشمل مواد إغاثة ومستلزمات طبية وسيارات إسعاف بالتعاون مع القوة الجوية  ووزارة الصحة  والهلال الأحمر والجمعية الكويتية للإغاثة بالإضافة إلى جمعيات ومؤسسات خيرية وإنسانية في دولة الكويت.

وأضاف  أن المبادرة بتقديم مساعدات إغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تأتي انطلاقا من موقف الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة للأشقاء الفلسطينيين في غزة للتخفيف عنهم من آثار العدوان الاسرائيلي، مشيرا إلى أن المسؤولية الإنسانية تحتم علينا وعلى المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب الأشقاء في غزة.

فرق المساعدات الكويتية
فرق المساعدات الكويتية
فرق المساعدات الكويتية
فرق المساعدات الكويتية
سفير الكويت جامعة الدول العربية الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة غانم صقر الغانم المساعدات الكويتية
Elfagr.org

مواد متعلقة

الوزير المفوض القائم بأعمال سفير الكويت بجمهورية مصر العربية يزور مقابر شهداء دولة الكويت
ads
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر تويتر ( 1 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي.. يلا شوت الكلاسيكو

كورة لايف الآن ( 2 - 0 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الزعيم يسيطر }

عاجل- المتحدث العسكري يكشف نتائج التحقيقات في حادثي طابا ونويبع

عاجل - "انقلب السحر على الساحر".. عمرو أديب في وجه الهجوم بسبب تصريحاته عن محمد صلاح وسلام

بث مباشر مباراة الهلال السعودي تويتر ( 2 - 0 ) : كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم يلا شوت [الزعيم مسيطر]

عاجل- "الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة"..عمرو أديب يشن هجوما حادًا على محمد سلام بعد مطالبته بتأجيل موسم الرياض 2023

عاجل - "مفاجأة حول عودة مرتضى منصور".. كيف تسلم حسين لبيب مكتب رئيس نادي الزمالك؟ (فيديو)

عاجل- الخارجية الإسرائيلية: الصواريخ والطائرات المسيرة التي ضربت مصر اليوم أطلقها الحوثيون