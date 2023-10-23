بث مباشر مباراة الهلال السعودي تويتر: يلا كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي بث مباشر اليوم يلا شوت [آبطال آسيا 2023]

مشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي بث مباشر اليوم يلا شوت

صراع شرس جديد بين Al Hilal v Mumbai City اليوم، بث مباشر مباراة الهلال السعودي تويتر: مشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي بث مباشر اليوم يلا شوت، ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي تحديًا كبيرًا عندما يستضيف نادي مومباي سيتي الهندي في مباراة مهمة على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الحالي 2023-2024.

مشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي بث مباشر اليوم يلا شوت

شاهد VIP مباراة الهلال ومومباي بث مباشر SSC 1 تقام مباراة مثيرة بين فريق الهلال السعودي ومومباي سيتي الهندي، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا. يأتي هذا اللقاء في إطار الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة للبطولة القارية.

وقد بدأ الهلال مشواره في دور المجموعات بتحقيق تعادل 1-1 أمام نافباخور الأوزبكي، ثم حقق فوزًا مهمًا على ناساجي الإيراني بنتيجة 3-0.

الهلال يدخل هذه المواجهة بتصدره لجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مباراة أخرى، وتسجيل 4 أهداف بينما استقبل هدفًا وحيدًا. يتشارك الهلال صدارة المجموعة مع نافباخور نامانجان الأوزبكي الذي يملك نفس الرصيد.

ومع غياب نجم الفريق، البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي، يجد الهلال نفسه أمام تحدي كبير في تعويض غياب هذا اللاعب البارز. إلى جانب نيمار، يغيب عن الفريق العديد من العناصر الهامة مثل سلمان الفرج وحسان تمبكتي، مما يضع مسؤولية الأداء وتحقيق النصر على باقي اللاعبين.

من الجدير بالذكر أن الهلال حقق فوزًا مهمًا في الجولة الماضية من الدوري المحلي، عندما هزم الخليج بهدف نظيف، وهذا يعزز من قوته ويمنحه دفعة معنوية قبل مواجهة مومباي سيتي.

على الجانب الآخر، يأتي فريق مومباي سيتي الهندي إلى هذه المباراة وهو في المركز الأخير برصيد صفر نقطة، بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين دون تسجيل أي هدف. هذا يجعل مهمته صعبة في مواجهة الهلال الذي يعتبر من أبرز الأندية في قارة آسيا.

من المتوقع أن تكون المباراة منافسة شرسة بين الفريقين، حيث يسعى الهلال للفوز ومواصلة مساره الإيجابي في البطولة. بينما يسعى مومباي سيتي إلى تحقيق أول انتصار له والعودة إلى المنافسة على التأهل.

مشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي اليوم بث مباشر تويتر، يترقب اليوم محبي ومتابعي الكرة السعودية مواجهة من العيار الثقيل بين نادي الهلال السعودي ونظيرة مومباي سيتي وستكون ضمن منافسات الاسبوع الثالث من دوري أبطال اسيا ويسعي الهلال في تلك المواجهة الهامة ان يخرج بالفوز ولا شئ غير ذلك لقاء سيكون ساخن للغاية ومرتقب من قبل محبي الهلال السعودي بطل اسيا.

مشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي

يدخل الهلال المباراة بهدف الفوز بثلاث نقاط لضمان تصدر المجموعة والاستمرار في الأداء القوي الذي يقدمه، على الرغم من الضربة القوية التي تعرض لها في الجدول الدولي السابق بسبب غياب نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا.

مباراة الهلال اليوم بث مباشر تويتر

توجد غيابات في صفوف نادي الهلال مثل سلمان الفرج وحسان تمبكتي، ولكن هناك أسماء بارزة في جميع المراكز مثل محمد العويس وسعود عبد الحميد ومحمد كنو وسالم الدوسري، بالإضافة إلى اللاعبين الأجانب المتوقعين خاليدو كوليبالي والصربي سيرجي سافيتش والكسندر ميتروفيتش وروبن نيفيز ومالكوم فيليبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ومومباي سيتي في دوري أبطال آسيا 2024

مباراة الهلال ومومباي سيتي ستكون منقولة عبر قناة SSC EXTRA 1 HD وقناة SSC1 HD المشفرة داخل السعودية.

ومن خارج المملكة، يمكن متابعة المباراة عبر قناة beIN Sports AFC 2 HD.

تردد SSC 1 تردد beIN AFC 2 تردد beIN AFC 2 تردد الرابعة العراقية عرب سات التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. نايل سات التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3 سهيل سات التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

الخطأ: 3\2 قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11678

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

مفتوحة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الهلال ومومباي سيتي في أبطال آسيا

تردد قناة Varzish Sport HD قمر صناعي: NSS 703

التردد: 11566

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 10750

تصحيح الخطأ: 3/4

التشفير: مفتوحة

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ومومباي سيتي

SSC1 HD

SSC EXTRA 1 HD

beIN Sports AFC 2 HD

بث مباشر مباراة الهلال ومومباي يلا شوت

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال ومومباي سيتي في دوري أبطال آسيا 2024

قناة SSC1 HD الناقلة لمباراة الهلال ومومباي يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات فقط، أما قناة بي إن الآسيوية فمتاحة عبر نايل سات وسهيل سات عبر الترددات الآتية:

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تردد قناة beIN Sports AFC 2 HD على نايل سات

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3

تردد قناة beIN Sports AFC 2 HD على سهيل سات

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

الخطأ: 3\2

معلق مباراة الهلال ومومباي سيتي في دوري أبطال آسيا 2024

عبر قناة SSC، يمكن متابعة مباراة الهلال ومومباي سيتي بصوت المعلق مدحت شلبي عبر القناة الصوتية الأولى، ومشاري القرني على القناة الصوتية الثانية.

أما عبر قناة beIN Sports AFC، سيتولى المعلق أحمد البلوشي مهمة التعليق على مجريات المباراة المرتقبة.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال ومومباي سيتي في دوري أبطال آسيا 2024

كذلك، يمكن متابعة البث المباشر لمباراة الهلال ومومباي بثلاث وسائل، ولكن جميعها مدفوعة.

المباراة ستكون منقولة عبر تطبيق "تود" والباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP" بجانب خدمة بي إن كونكت.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي | من هنـــا

متى موعد مباراة الهلال ومومباي سيتي في دوري أبطال آسيا 2024

تقام مباراة الهلال ومومباي سيتي مساء الإثنين 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

تلعب الجماهير دورًا هامًا في هذا النوع من المباريات، ومن المتوقع أن يملأ مشجعو الهلال مدرجات ملعب "الملز" لدعم فريقهم وتحفيزه على تحقيق الفوز. من الجدير بالذكر أن الجماهير السعودية تعتبر من أكثر الجماهير شغفًا ودعمًا لأنديةها.

بالإضافة إلى البث التلفزيوني للمباراة، يتاح للمشجعين مشاهدتها أيضًا عبر الإنترنت من خلال منصات بث مباشر. وسيكون من المثير متابعة مباراة هذا النوع على المستوى الدولي ومعرفة كيفية ستنتهي الأمور في نهاية اللقاء.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي | من هنـــا

تعكس مباراة الهلال ومومباي سيتي جوانب عديدة من جمال كرة القدم، بما في ذلك التنافس الشديد والتحديات التي تواجه الفرق. من المؤكد أن المباراة ستحظى بجاذبية كبيرة بين عشاق اللعبة في السعودية وفي الهند على حد سواء.

بالنهاية، ستكون مباراة الهلال ومومباي سيتي فرصة للتمتع بكرة القدم في أحسن أشكالها ولرؤية كيف ستتطور الأمور خلال البطولة. ستكون لحظة مثيرة تجمع بين الشغف والمنافسة وروح الفريق، وهي ما تجعل كرة القدم أكثر من مجرد لعبة.