الإسكندرية تستقبل بطولة كأس مصر للسباحة لذوي الهمم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن الاتحاد الرياضي المصري  للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدئ عن إقامة بطوله كاس مصر للسباحة في الفترة من 25 ل 28 أكتوبر الجاري، بمقر نادي طلائع الأسطول بالقاعدة البحرية برأس التين بمحافظة الإسكندرية.

وتؤهل هذه البطولة للانضمام لمنتخب مصر للسباحة في أول تجمع له هذا العام ضمن خطة الإعداد لدورة الألعاب العالمية لعام 2027.

كما تضم  البطولة عددا كبيرا من اللاعبين نحو 1000 لاعب من جميع تصنيفات الإعاقة من 50 هيئة رياضية مختلفة.

ويشارك في سباقات البطولة على مدار مدتها من الأربعاء للسبت، جميع اللاعبين باختلاف إعاقتهم سواء كانت الفكري والدون سندروم والتوحد والقصور الذهني الإعاقة المركبة التي تضم الذهني والحركي معا.

ويستعد كل للاعبين  لمرحلة التسخين والإعداد البدني والمنافسة على المسابقات يوميا  من السابعة حتى الثامنة إلا الربع صباحا وتبدأ السباقات في تمام الثامنة صباحا وتكون إقامة السباقات بنظام (  نهائي بالزمن ).

ويحرص الاتحاد الذهني للإعاقات الذهنية على المشاركة في عدد كبير من البطولات بالفترة القادمة، إيمانا منه بدور وأحقية أبطاله من ذوي الهمم في التواجد والتميز بالمجال الرياضي.
 

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