اللجنة المنظمة لبطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة تزور منتخبي الرجال والسيدات بالإسماعيلية



قامت اللجنة المنظمة لبطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة برئاسة الدكتور مصطفى صادق رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة البارالمبية، ومعه كل من السيد اللواء منصور درويش، والسيد عصام شحاتة والسيد غريب إدريس أعضاء مجلس الإدارة، بزيارة معسكر فريقي الرجال والسيدات بالقرية الأولمبية بالإسماعيلية، وحضر أعضاء اللجنة

التدريبات الصباحية لفريق السيدات، بقيادة الدكتور محمد عبد الشافي المدير الفني، ومعه المدرب صبري البرعي، حيث حث الدكتور مصطفى صادق اللاعبات على بذل مزيدا من الجهد خلال التدريبات القادمة، للارتقاء بالمستويين الفني والبدني، خلال تلك الفترة القصيرة المتبقية على إنطلاق البطولة، والتى تقترب من الأسبوعين، للظهور بالمظهر المشرف خلال منافسات بطولة العالم، والتأهل من خلال هذه البطولة، لدورة الألعاب الأولمبية التى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس الصيف المقبل.

صرح اللواء منصور درويش المتحدث الرسمي للاتحاد وبطولة العالم، ونائب رئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس اللجنة المنظمة، والمشرف العام على جميع اللجان العاملة ببطولة العالم، بأن اللجنة المنظمة وأعضاء مجلس إلإدارة، حرصوا على الذهاب لمؤازرة اللاعبين فى معسكرهم المغلق بالإسماعيلية، قبل إنطلاق بطولة العالم التى تقام خلال الفترة من 8 وحتى 18 نوفمبر المقبل على ملاعب الصالات المغطاة بنادي النادي بالعاصمة الإدارية، وعقدوا إجتماعا مع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية لحثهم على بذل أقصى جهد، ليكونوا فى أعلى درجات الاستعداد للبطولة، للمنافسة على اللقب العالمي، وبذل جهد أكبر خلال الفترة القادمة، لحجز مقعد التأهل لاولمبياد باريس 2024، من خلال بطولة العالم التى تستضيفها القاهرة، خلال النصف الأول من الشهر المقبل.

أضاف اللواء منصور درويش بأنه دار حوار مثمر بين اللاعبين وأعضاء اللجنة المنظمة ومجلس إدارة الاتحاد، ساده الود والتفاؤل والروح العالية بين الجميع، بحضور الأجهزة الفنية للمنتخبين، اللواء أيمن العفيفى المدير الفني للرجال، وطاهر البهائي المدرب العام، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري، والدكتور محمد عبد الشافي المدير الفني للسيدات، وصبري البرعي المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري، أن الاتحاد يضع كافة إمكانياته الفنية والمادية والمعنوية لخدمة المنتخبين، مشيرا إلى أنه ينقل إهتمام القيادة السياسية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يتابع عن كثب مراحل إعداد المنتخبين لهذا المعترك العالمى، والتطلع لتأهل الرجال والسيدات لاولمبياد باريس. كما نقل اللواء درويش للاعبين تحيات

معالي الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة والرياضة، الذى وضع وسخر كافة أجهزة الوزارة لخدمة المنتخبين.

يضم منتخب السيدات اللاعبات، إسراء إسماعيل، نورا عبد الحليم، أسماء أحمد، نبيلة عبد الباقي، شيماء سيد، رجاء حسين، أسماء بدر، هوانم حليم، غادة محمد، سهيلة طه، أسماء سيد، زينب فوزي، نورهان صلاح، ياسمين هاني، سعده سيد، الشيماء محمد، أما منتخب الرجال فيضم اللاعبين، هشام صلاح الدين، ياسر سعد، محمد عبد الله، السيد موسى، عبد النبي حسن، أحمد محمد فضل، أشرف زغلول، مطاوع عبد الباقي، محمد سعد، حسام مسعود، أحمد محمد خميس، زكريا السيد، أحمد محمد حسن، محمد إبراهيم، أنور رمضان، حماده سيد، فارس محمد، محمد حمدي، محمد السيد، عبد الله رزق.

يشارك في البطولة 19 دولة، هى الجزائر، والبرازيل، وكندا، والكونغو، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا العظمى، والهند، وإيران، واليابان، ونيجيريا، ورواندا، والصين، وأوكرانيا، وأمريكا، ومنغوليا، وهولندا، وسلوفينيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

