بث مباشر مباراة الاهلي ضد سيمبا تويتر آلحين : كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر الشوط الأول اليوم يلا شوت [الدوري الأفريقي]

مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر اليوم يلا شوت

لقاء العودة مع Ahly - Simba اليوم، بث مباشر مباراة الاهلي ضد سيمبا تويتر: مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر اليوم يلا شوت، مباراة الأهلي وسيمبا في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي 2023 تشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من قبل عشاق الكرة في مصر وخارجها، وذلك بعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل 2-2 في مباراة مثيرة أقيمت في تنزانيا. يسعى النادي الأهلي إلى التأهل إلى نصف نهائي البطولة وضمان جائزة مالية قدرها مليون دولار، والخطوة الأهم نحو خوض المباراة النهائية.

مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر اليوم يلا شوت

ويقدم موقع "بوابة الفجر" خدمة بث مباشر لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني لمشاهديه ومتابعيه في جميع أنحاء العالم. تأتي هذه الخدمة ضمن تغطية منافسات جولة الإياب لدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي في نسختها الأولى. المباراة ستُقام في استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الخامسة مساءً.

يمكنك الآن متابعة مباراة الأهلي وسيمبا مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية وغيرها من القنوات الناقلة في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. ستقام المباراة في استاد القاهرة، وهي فرصة حاسمة للأهلي للتأهل إلى الدور نصف النهائي والمنافسة على اللقب في هذه البطولة الجديدة التي أطلقها الكاف.

يسعى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إلى تحقيق فوز مهم يقود الفريق نحو الإنجاز في هذه البطولة. حجز بطاقة الصعود سيعزز من حظوظ الأهلي في المنافسة على اللقب الأفريقي المرموق. ستكون هذه المباراة مليئة بالتحديات والإثارة، ويتوقع من الأهلي تقديم أداء مميز يسعد جماهيره ويضعه في المسار الصحيح نحو تحقيق الأهداف.

بادر بمتابعة هذه المواجهة المثيرة وكن على استعداد لمشاهدة أفضل الألعاب والمهارات الرياضية في هذه المباراة المهمة.

من الناحية الرياضية، كانت مباراة الذهاب تاريخية بالنسبة للأهلي وسيمبا، حيث ظهر الأهلي بأداء مميز في الشوط الأول. ومع ذلك، أهدر الفريق العديد من الفرص السهلة، وهو ما أثار استياء المدرب مارسيل كولر.

يضع الأهلي تركيزه على تحقيق فوز مريح في مباراة الإياب. سيعتمد الفريق على جماهيره المخلصة، التي ستملأ مدرجات استاد القاهرة الدولي لدعمهم خلال المباراة.

إذا لم تتمكن من الحضور إلى الملعب الرياضي التاريخي، يمكنك متابعة المباراة عبر التلفزيون. ستكون هناك أهمية كبيرة لمعرفة من سيكون المعلق على تلك المباراة المثيرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في الدوري الأفريقي 2023

مثلما كانت في مباراة الذهاب، ستتاح مباراة الأهلي وسيمبا في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي على العديد من القنوات المفتوحة للمشاهدين.

يمكن للجماهير متابعة اللقاء عبر قناة "بي إن سبورتس" المجانية، إلى جانب قناة "أون تايم سبورتس المصرية"، وكذلك قناة "أبوظبي الرياضية".

بالإضافة إلى ذلك، ستتاح المباراة للجماهير عبر قناة "الرياضية المغربية" بشكل مجاني، وستُنقل أيضًا عبر شبكة قنوات SSC السعودية للمشاهدين.

تردد قنوات أون تايم سبورت قمر صناعي: نايل سات التردد: 11861 الاستقطاب: رأسي V معدل الرمز: 27500 التصحيح: 5\6 مفتوحة

من معلق مباراة الأهلي وسيمبا في الدوري الأفريقي 2023؟

عبر قنوات "بي إن سبورتس"، سيكون المعلق المصري الشهير علي محمد علي حاضرًا للتعليق على مجريات مباراة الأهلي وسيمبا في دوري الأفريقي 2023.

أما عبر قناة المغربية الرياضية، فقد تم اختيار المعلق القدير هشام فرج لأداء مهمة التعليق على مجريات المباراة بين الأهلي وسيمبا.

بالنسبة لبقية القنوات، لم يتم الإعلان عن معلق مباراة الأهلي وسيمبا حتى الآن، وسيتعين على المشاهدين متابعة البث لمعرفة المعلق المختار فيما بعد.

معلق مباراة الأهلي وسيمبا

علي محمد علي - beIN Sports HD

هشام فرج - arriyadia

بث مباشر مباراة الأهلي وسيمبا يلا شوت

ما موعد مباراة الأهلي وسيمبا في الدوري الأفريقي 2023؟

يستقبل الأهلي نظيره سيمبا على ستاد القاهرة الدولي يوم الثلاثاء 24 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثالثة عصرا بتوقيت المغرب.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا

مركز اللاعب اللاعبين حراسة المرمى محمد الشناوي الدفاع محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، خالد عبد الفتاح الوسط مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور الهجوم بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا

ماذا يحدث حال تعادل الأهلي وسيمبا؟ (لائحة)

في حال تعادل الأهلي وسيمبا بنتيجة 2-2 في مباراة الإياب في دور ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي، ستسري لوائح البطولة لتحديد الفريق المتأهل. وفقًا للوائح الخاصة بالبطولة، يتم التعامل مع التعادل بالشكل التالي:

1. تحديد الفائز بمجموع الأهداف: في الدورين ربع ونصف النهائي، يتم تحديد الفريق المتأهل بناءً على مجموع الأهداف التي يسجلها كل فريق في مباراتي الذهاب والإياب. إذا كان لديك فريق يسجل مجموع الأهداف الأكبر بين المباراتين، فإنه يتأهل.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا لقاء العودة | من هنـــا

2. الأهداف خارج الأرض: إذا كانت الأهداف متساوية في مجموع الأهداف، فإن الفريق الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف خارج ملعبه (في المباراة الأخرى) سيتم تصعيده إلى المرحلة التالية.

3. ركلات الترجيح: إذا تساوى المجموع الإجمالي للأهداف ولم يكن هناك فارق في عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض، سيتم حسم الأمور بركلات الترجيح. الفريق الذي يفوز بركلات الترجيح سيتقدم إلى المرحلة التالية.

هذه الإجراءات تهدف إلى تحديد الفريق المتأهل في حالة التعادل بين الفريقين في مباراة الإياب. ستكون هذه اللوائح معمول بها لضمان تقدم أحد الفرق إلى الدور نصف النهائي.

تحرك عاجل من «كاف» قبل ساعات من مباراة الأهلي وسيمبا بسبب «ندالا»

لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي "كاف" أجرت اتصالًا عاجلًا مع الحكم الكونغولي جان جاك ندالا قبل ساعات من انطلاق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في إياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي. تم في هذا الاتصال التأكيد على أهمية ضرورة الخروج بأداء تحكيمي متميز والتجنب من الوقوع في الأخطاء التي حدثت في المباراة السابقة التي أدارها حكم آخر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا لقاء العودة | من هنـــا

فيكتور جوميز، نائب رئيس لجنة حكام "كاف"، شدد على الحكم ندالا بأهمية التأكد من كل قرار يتخذه خلال المباراة والالتزام بالقوانين والتركيز على الأداء الحكامي دون التأثر بأي ضغوط من الخارج. كما أشار إلى أهمية تسليط الضوء على جودة التحكيم الأفريقي ودوره في نجاح هذه البطولة المهمة للكرة الأفريقية.

يأتي هذا الاتصال في سياق تكثيف الجهود لضمان أن يتم تحكيم المباراة بشكل عادل وبمهنية عالية، وذلك حرصًا على نجاح البطولة وتوفير البيئة المناسبة للاعبين والجماهير.