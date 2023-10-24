كورة لايف الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا يلا شوت الشوط الثاني اليوم في إياب الدوري الإفريقي {المارد الأحمر VS جانب الجيش}

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا يلا شوت اليوم

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا يلا شوت اليوم ذهاب الدوري الأفريقي مع Ahly - Simba اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا يلا شوت اليوم في إياب الدوري الإفريقي، ويستعد النادي الأهلي لبدء مشواره في دوري السوبر الأفريقي 2023 من ملعب الوطني ماكابا في العاصمة التنزانية دار السلام، حيث سيواجه فريق سيمبا في مباراة الذهاب لربع نهائي هذه المسابقة الجديدة.

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مرت أحداث الشوط الأول من مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني المقامة حالياً بإستاد القاهرة في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم والنتيجة لا تزال تعادلاً سلبياً.

ويضم تشكيل الأهلي الرسمي للمباراة، كلاً من: محمد الشناوى، على معلول ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم، أليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة‏ وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا يلا شوت اليوم

يسر موقع "بوابة الفجر" أن يقدم خدمة بث مباشر حصرية لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، لجميع مشاهديه ومتابعيه في جميع أنحاء العالم. تأتي هذه الخدمة ضمن تغطية منافسات جولة الإياب لدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي في نسختها الأولى. يُقام اللقاء على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الخامسة مساءً.

تستطيع الآن مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية ومجموعة من القنوات الناقلة في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. يأتي هذا اللقاء المهم بين فريق الأهلي وسيمبا التنزاني في ملعب استاد القاهرة وهو جزء من المرحلة الحاسمة للبطولة.

مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، يتطلع إلى تحقيق فوز مهم يؤهل الفريق إلى الدور نصف النهائي ويضعه في المنافسة على اللقب في هذه البطولة الجديدة التي قدمها الكاف. يتطلع الأهلي لتقديم أداء مميز والتفوق على منافسه سيمبا التنزاني في هذه المباراة المثيرة، وذلك بهدف تحقيق الصعود وزيادة فرصه في المنافسة على اللقب الغالي في هذه البطولة المرموقة. انضم إلى المشاهدين واستمتع بمتابعة هذه المواجهة المثيرة والحاسمة.

قبل توقف الدوري بسبب المباريات الدولية، كان النادي المصري في أداء ممتاز، حيث نجح في الفوز في أول مبارتين بالدوري على المصري والإسماعيلي. بالإضافة إلى تأهله إلى نهائي كأس مصر 2023 بعد تفوقه على إنبي. وسبق ذلك تأهله إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بفوزه الكبير على سان جورج الإثيوبي بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.

يُعتبر الجوائز المالية الضخمة المخصصة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لدوري السوبر محفزًا كبيرًا للأهلي للتنافس بقوة على اللقب. حيث سيحصل الفريق الفائز على مبلغ 4 ملايين دولار، وهو مبلغ ضعف مكافأة بطل دوري أبطال إفريقيا.

تتمثل آمال جماهير الأهلي في تحقيق البطولات المتعددة، ويُعد الفوز بدوري السوبر الأفريقي هدفًا جديدًا يسعى النادي لتحقيقه، على الرغم من التحديات الكبيرة المتوقعة في وجود فرق قوية مثل الترجي التونسي والوداد المغربي.

من الجدير بالذكر أن سيمبا هو فريق أفريقي بارز خلال السنوات الخمس الماضية، ويتألق بشكل مستمر في دوري أبطال إفريقيا، ويتميز بتواجد لاعبين مميزين مثل لويس ميكيسوني، الذي سبق له أن لعب للأهلي.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري السوبر الأفريقي 2023؟

أعلنت قنوات "أبوظبي الرياضية" حصولها على حقوق نقل مسابقة دوري السوبر الأفريقي 2023 بشكلٍ حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ومن المقرر أن تُذاع مباراة الأهلي وسيمبا عبر قناة "AD Sports HD 1" والنبأ السعيد أن المباراة ستكون متاحة مجانًا للجماهير العربية عبر التلفزيون.

القناة القمر التردد الترميز التصحيح ON Time Sports نايل سات 11449 أفقي 27500 5/6 AD Sports 1 عرب سات 11804 أفقي 27500 3/4 نايل سات 11526 أفقي 27500 5/6 beIN Sports HD نايل سات 11054 أفقي 27500 2/3 سهيل سات 11566 أفقي 27500 2/3

متى موعد مباراة الأهلي وسيمبا في دوري السوبر الأفريقي 2023؟

موعد مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا هو يوم الجمعة الموافقة 20 أكتوبر 2023 على الملعب الوطني ماكابا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة التي تقام لحساب ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي، في السادسة مساءً بتوقيت مصر.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري السوبر الأفريقي 2023؟

سيكون البث المباشر لمباراة الأهلي وسيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي متاحًا عبر الموقع الرسمي لقناة "أبوظبي الرياضية" بصور مجانية، كما من المفترض أن يتم بث المباراة أيضًا عبر تطبيق "Starzplay".

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا يلا شوت اليوم

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا

مركز اللاعب اللاعبين حراسة المرمى محمد الشناوي الدفاع محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، خالد عبد الفتاح الوسط مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور الهجوم بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا

تاريخ مواجهات الأهلي ضد سيمبا التنزاني

تاريخ المواجهات بين الأهلي وسيمبا يشهد مباريات مثيرة ومميزة على مر السنوات. إليك نظرة على بعض هذه المباريات:

1. المواجهة الأولى:

في دور الستة عشر لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكئوس لموسم 1985، جرت مباراة ذهابية في دار السلام انتهت بفوز سيمبا 2-1. أحرز محمود الخطيب هدف الأهلي، وفي لقاء الإياب بالقاهرة، فاز الأهلي 2-0 بأهداف من محمود الخطيب وزكريا ناصف.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا لقاء العودة | من هنـــا

2. المواجهة الثانية:

في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2018-2019، فاز الأهلي في الإسكندرية بنتيجة كبيرة 5-0. سجل كريم ندفيد هدفين، وسجل عمرو السولية، علي معلول، وجونيور أجايي أهدافًا أخرى. وفي مباراة الإياب في دار السلام، فاز سيمبا 1-0.

3. المواجهة الثالثة:

في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2020-2021، شهدنا تبادل الانتصارات. فاز سيمبا في دار السلام 1-0، بينما فاز الأهلي في القاهرة بنفس النتيجة 1-0 بهدف من محمد شريف.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا لقاء العودة | من هنـــا

4. المواجهة الرابعة:



في مباراة الذهاب لدور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي في 2023، أنتجت مباراة مثيرة انتهت بتعادل 2-2. سجل للأهلي رضا سليم ومحمود كهربا. هذا التعادل كان الأول في تاريخ مواجهات الفريقين.

تاريخ مباريات الأهلي وسيمبا يعكس المنافسة القوية بين الفريقين واللحظات المثيرة التي شهدتها هذه المواجهات على مر السنوات.