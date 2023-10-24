بث مباشر آلحين | كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا اليوم الشوط الأول في ذهاب الدوري الأفريقي.. يلا شوت {لقاء العودة}

مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر يلا شوت اليوم

صراع الإياب مع Ahly - Simba اليوم، ، بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا اليوم في ذهاب الدوري الأفريقي.. يلا شوت، يسعى النادي الأهلي بقيادة مديره الفني مارسيل كولر بجدية واصرار لتحقيق الفوز والصعود إلى دور نصف النهائي في منافسات البطولات القارية. يعد هذا التحدي بمثابة فرصة لتأكيد تفوق النادي الأهلي في عالم كرة القدم.

مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا اليوم في ذهاب الدوري الأفريقي

يُقدم موقع "بوابة الفجر" خدمة بث مباشر حصرية لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، مما يتيح لمشاهديه ومتابعيه في جميع أنحاء العالم فرصة متابعة اللقاء الذي يأتي ضمن منافسات جولة الإياب لدور ربع النهائي في بطولة دوري السوبر الإفريقي للموسم الأول. ستُقام المباراة على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الخامسة مساءً.

يمكنك الآن متابعة مباراة الأهلي وسيمبا مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية وعدد من القنوات الأخرى المعنية ببث دوري أبطال إفريقيا في مرحلة ربع النهائي. هذه المباراة تأتي في إطار الإياب وستقام في استاد القاهرة. المدير الفني للأهلي، مارسيل كولر، يسعى جاهدًا لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي، وبالتالي يكون على خطى اللعب من أجل اللقب في هذه البطولة الجديدة التي تم تقديمها من قبل الكاف. حجز بطاقة الصعود سيعزز فرص الفريق في المنافسة على اللقب الغالي. الأهلي مستعد لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة ضد سيمبا التنزاني، والتي تعد مناسبة لمحبي كرة القدم لمشاهدة مباراة مثيرة ومليئة بالتشويق.

وفي هذا السياق، ناشد كولر لاعبيه بالالتزام بالجوانب الخططية والنواحي التكتيكية للمباراة. حيث أشار إلى أهمية تحقيق التسجيل في وقت مبكر وعدم منح المنافس أي فرصة للدخول في المباراة. كما أكد على أهمية تجنب تكرار الأخطاء التي وقعت في مباراة الذهاب، وضرورة تحسين الأداء الدفاعي لمنع استقبال الأهداف.

على الصعيدين الهجومي والدفاعي، يتعين على النادي الأهلي العمل بتركيز شديد لتحقيق الفوز والتأهل. وهذا يتضمن استغلال الفرص الهجومية بفعالية ومنع المنافس من الوصول للمرمى.

من ناحية أخرى، يسعى نادي سيمبا إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، حيث تكون فرصته للصعود قد تقلصت إلى حد كبير بعد التعادل في لقاء الذهاب. المدير الفني لفريق سيمبا يعلم جيدًا خطورة هجوم الأهلي وقدرته على تسجيل الأهداف، وبالتالي يجب على فريقه توخي الحذر والتركيز على الدفاع.

يجب على لاعبي النادي الأهلي أن يحترموا منافسهم ويعملوا بجدية كبيرة لتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة القادمة من البطولة. تظل المباراة مهمة بالغة الأهمية وتمثل فرصة لتحقيق الأهداف والتقدم في المسابقة.

تحقيق الفوز في مباراة الإياب يمكن أن يكون بمثابة إنجاز كبير للنادي الأهلي وفرصة لمواصلة المشوار نحو اللقب. تظهر المباراة القادمة كفرصة مهمة للفريقين للتألق والتأهل، وسيتعين على الجماهير متابعتها بشغف وتشجيع فريقهم لتحقيق النجاح.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

تم تحديد موعد مشاهدة مباراة الأهلي المصري وسيمبا التنزاني، حيث ستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وذلك في الملعب الذي ستحتضنه المباراة ومن جانبه، يتطلع النادي الأهلي المصري لتحقيق الفوز في هذه المباراة، حيث يهدف إلى وضع قدمه في نصف النهائي وسيبذل الفريق قصارى جهده لتحقيق النتيجة الإيجابية وضمان تأهله للمرحلة التالية من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

أعلنت شبكة قنوات أبوظبي الرياضية عن نقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، على النايل سات أنها ستقوم بنقل البطولة بشكل كامل ومجاني للمشاهدين.وذلك عبر تردد القناة التالي:

اسم القناة bein sport HD تردد القناة 12245 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ ⅔ القمر الصناعي نايل سات

فى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.

والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).

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التقى الأهلي وسيمبا التنزاني في 4 مواجهات تاريخية جمعتهما في دوري أبطال إفريقيا قبل أن تتجدد المواجهة هذه المرة ضمن منافسات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم في نسخته الأولى، حيث يواجه الأحمر نظيره سيمبا التنزاني، في المباراة الافتتاحية

الأسئلة الشائعة الأجوبة ما هو ملعب مباراة الأهلي ضد سيمبا 2023؟ يستضيف استاد القاهرة الرياضي مجريات اللقاء الجامع بين نادي الأهلي المصري ونادي سيمبا ضمن إياب بطولة الدوري الإفريقي. من هو معلق مباراة الأهلي ضد سيمبا؟ يشرف على نقل أحداث اللقاء المرتقب بين نادي الأهلي المصري ونادي سيمبا التنزاني المعلق المصري الكبير علي محمد علي، صاحب الصوت الجميل والتقديم المميز للمباراة. كيف اشاهد مباراة الأهلي وسيمبا في دوري السوبر الإفريقي؟ لمشاهدة المباراة النارية بين نادي الأهلي ونادي سيمبا في بطولة السوبر الإفريقي، يكفي الولوج إلى الروابط المباشرة المدرجة أعلاه، أو من خلال قناة بين سبورت اتش دي bein sport HD.

مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الأفريقي

يخوض الأهلي مباراة قوية فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء عندما يلتقى سيمبا التنزانى على استاد القاهرة فى إياب ربع نهائى دورى السوبر الإفريقى، وهى المباراة التى يسعى خلالها الأهلى إلى تحقيق نتيجة إيجابية، تمكنه من تخطى بطل تنزانيا والصعود إلى نصف نهائى البطولة القارية الجديدة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا لقاء العودة | من هنـــا

وتعادل الأهلى مع سيمبا التنزانى بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة الماضى فى العاصمة التنزانية دار السلام.

ويكفى الأهلى تحقيق الفوز بأى نتيجة أو التعادل بنتيجة أقل من 2-2 (0-0 أو 1-1) للتأهل إلى الدور نصف النهائى من البطولة.

بينما يحتاج سيمبا للفوز بأى نتيجة أو التعادل بنتيجة أكبر من 2-2 إذا أراد تحقيق المفاجأة.

بينما فى حالة تعادل الأهلى وسيمبا بنتيجة 2-2 فى مباراة الإياب أيضًا تنص اللائحة على أنه "فى مباريات الدورين ربع ونصف النهائى، إذا تعادل الفريقان فى مجموع الأهداف، وعدد الأهداف المسجلة مع نهاية الوقت الأصلى للقاء الإياب يتم تحديد الفائز بركلات الترجيح".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا لقاء العودة | من هنـــا

أما فى الدور النهائى يتم لعب شوطين إضافيين مدة كل منهما 15 دقيقة، ويعتبر الفريق صاحب أكبر عدد من الأهداف فى نهاية الوقت الإضافى هو الفائز، وإذا سجل الفريقان نفس عدد الأهداف، أو إذا لم يتم تسجيل أى أهداف خلال الوقت الإضافى، يحسم الفائز بركلات الترجيح".

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الحكم الكونغولى جان جوك ندالا لإدارة مباراة الأهلى مع سيمبا التنزانى، وفى كابينة الفار الحكم المغربى عادل زوران، والحكام المساعدون دوس سانتوس الأنجولى، ومارينجولا من موزمبيق.