كورة لايف الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا اليوم في دوري السوبر الإفريقي 2023 | يلا شوت

مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا يلا شوت بث مباشر اليوم

لقاء جديد في الدوري الأفريقي بين Ahly - Simba اليوم، مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا يلا شوت اليوم في دوري السوبر الإفريقي 2023 «بث مباشر»، وستكون المباراة بين الأهلي وسيمبا التنزاني في إطار دور الثمانية لبطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم حدثًا مميزًا ينتظره عشاق الساحرة المستديرة بفارغ الصبر. وفيما يلي بعض المعلومات الهامة حول هذه المباراة.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا يلا شوت اليوم

موقع "بوابة الفجر" يُقدم خدمة بث مباشر خاصة لمشاهديه ومتابعيه في جميع أنحاء العالم لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني. هذه الخدمة تأتي ضمن التغطية المميزة لمباراة الإياب في دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي في نسختها الأولى. يُلعب اللقاء على ملعب استاد القاهرة الدولي ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً.

يشارك الأهلي في دوري السوبر الأفريقي بعد وصوله إلى نهائيات دوري أبطال إفريقيا في 4 مرات متتالية في السنوات الأخيرة، وقد حصل على اللقب في 3 من هذه النسخ، وذلك في الأعوام 2020 على حساب الزمالك و2021 أمام كايزر تشفيز الجنوب الإفريقي وأخيرًا مع الوداد المغربي في 2023.

ستتم بث مباريات البطولة بالكامل مجانًا على قنوات أون تايم سبورتس، والتي أعلنت عن حصولها على حقوق البث الفضائي عبر قنواتها المفتوحة على نايل سات. كما ستقوم قنوات أبوظبي الرياضية بنقل المباريات أيضًا.

3. تصل القيمة التسويقية للأهلي إلى 30.35 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة سيمبا التنزاني 3.03 مليون يورو.

يعد محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلي، أغلى لاعب في الفريق من حيث القيمة التسويقية، والتي تصل إلى 2.5 مليون يورو، بينما يُعد الحارس المغربي أيوب لكرد أغلى لاعب في صفوف سيمبا بقيمة تسويقية تبلغ 1.20 مليون يورو.

سبق لسيمبا خوض 22 مباراة أمام أندية مصرية، حقق الفوز في 10 منها وتعادل في 4، بينما انتصرت الأندية المصرية في 8 من تلك المباريات. وقد سجل لاعبو سيمبا 30 هدفًا واستقبلوا 19 هدفًا في تلك المواجهات.

يشرف مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على الفريق، وقد خاض مع الفريق 66 مباراة، فاز في 47 مباراة وتعادل في 13 وتلقى 6 هزائم. سجل لاعبو الأهلي 125 هدفًا واستقبلوا 38 هدفًا. بالإضافة إلى ذلك، توج كولر بخمس بطولات مع الأهلي هي السوبر المحلي مرتين وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا والدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا التنزاني

أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس حصولها على حقوق بث مباريات دوري السوبر الأفريقي بشكل رسمي، ومن ضمنها مباراة الأهلى وسيمبا، كما اعلنت قنوات أبو ظبي الإماراتية عن حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بما فيها مباراة الأهلي اليوم أمام سيمبا التنزاني، كما أعلنت قناة الرياضية المغربية ايضا، بث مباشر لمباريات الدوري الافريقي الممتاز عبر البث الفضائي، بما فيها مباراة سيمبا التنزاني والنادي الاهلي المصري، ويأتي ترددات القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا التنزاني اليوم كالتالي..

أون تايم سبورت أبوظبي الرياضية SSC Sports المغربية الرياضية القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 12303

معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5 تردد القناة: 11526

الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5 القمر: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6. القمر: نايل سات.

التردد: 11476.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا

تم تحديد موعد المباراة المثيرة بين النادي الأهلي المصري وفريق سيمبا التنزاني في إطار ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي. ستقام المباراة في استاد القاهرة الدولي.

سيكون وقت انطلاق المباراة في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والأردن والكويت، وفي الساعة 6:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا يلا شوت اليوم

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا

مركز اللاعب اللاعبين حراسة المرمى محمد الشناوي الدفاع محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، خالد عبد الفتاح الوسط مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور الهجوم بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا لقاء العودة | من هنـــا

قبل لقاء الليلة، التقى الأهلي بسيمبا في 7 مباريات سابقة. حقق الفريق الأحمر ثلاثة انتصارات وتلقى هم ثلاث هزائم، وانتهت مبارتان بالتعادل 2-2. وقد سجل الأهلي 11 هدفًا واستقبل 6 أهداف فقط، وفي إحدى المباريات، حقق الأهلي انتصارًا ساحقًا على سيمبا بنتيجة 5-1، وهو أكبر انتصار في تاريخ مواجهات الفريقين.

انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 2-2 في تنزانيا يوم الجمعة الماضي خلال افتتاح البطولة. هذا يعني أن الأهلي مطالب بالفوز بأي نتيجة للتأهل إلى نصف النهائي، أو التعادل 0-0 أو 1-1.

الفريق الفائز من مباراة الأهلي وسيمبا سيلتقي بالفريق الفائز من مباراة ماميلودي صنداونز الجنوب الإفريقي وبترو أتلتيكو الأنغولي في نصف نهائي البطولة. يُذكر أن مباراة الذهاب بين هؤلاء الفريقين انتهت بفوز صنداونز بهدفين دون رد في أنغولا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا لقاء العودة | من هنـــا

الأهلي خاض 21 مباراة ضد الأندية التنزانية، حقق الفوز في 12 منها وتعادل في 5، وخسر 4. سجل لاعبو الأهلي 39 هدفًا واستقبلوا 10 أهداف فقط.

الأهلي خاض 3 مباريات في القاهرة ضد سيمبا وفاز في جميعها، حيث سجل 8 أهداف ولم يتلق شباكه أي هدف.

سبق لسيمبا أن أقصى الزمالك من دوري أبطال إفريقيا وحرمه من لقبه عام 2003 بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد تبادل الفريقين الفوز 1-0 في مباراة الذهاب والإياب.

الدوري الأفريقي يتبع نظام خروج المغلوب. بدأ الأهلي مشواره من ربع النهائي، وذلك بمكافأة مالية تقدر مبدئيًا بمليون دولار. تزيد هذه المكافأة مع تقدم الفريق في البطولة وبلوغه نصف النهائي والنهائي.

لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي اختارت الحكم الكونغولي جان جوك ندالا لإدارة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، مع حكم الفار المغربي عادل زوران ومساعدين من الأنغوليين وموزمبيق.

في حالة تعادل الأهلي وسيمبا بنتيجة 2-2 في مباراة الإياب، ينص اللائحة على أنه في مباريات الدورين ربع ونصف النهائي، إذا تعادل الفريقان في مجموع الأهداف وعدد الأهداف المسجلة مع نهاية الوقت الأصلي للقاء الإياب، ستُحسم المباراة بركلات الترجيح.