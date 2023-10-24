البنك الدولي: الحرب في غزة قد تسبب عواقب اقتصادية خطيرة



قال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، إن المخاطر الجيوسياسية بالشرق الأوسط تضغط على النمو العالمي، مشيرا إلى أن الحرب في غزة قد تسبب عواقب اقتصادية خطيرة، كما أن الواقع الجديد يعني بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وأضاف بانغا في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن العوامل الجيوسياسية تمثل أكبر خطر على الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، مضيفًا أن تلك المخاطر تميل إلى التحرك بسرعة لذا لا ينبغي تجاهل مثيلاتها الأخرى.

وتابع: لقد تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 5% لفترة وجيزة أمس، وهذه مناطق لم نرها، وأضاف كم أمامنا من الوقت قبل الوباء القادم -حسب رويترز-.

وأكد بانجا أن التحول إلى الوقود الأخضر، مهمة أساسية، وأن البنك يركز على تمويلات الطاقة المتجددة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، لكن هذا الأمر يحتاج إلى شراكة من القطاعين العام والخاص، منوهًا إلى أن مهمة البنك هي حماية الدول الفقيرة بصورة أساسية.