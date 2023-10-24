15.9 ٪ زيادة في قيمة صادرات مصر لأهم دول شرق آسيا عام 2022



أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليـوم الثلاثاء، النشرة السنوية " التبادل التجاري بين مصر وأهم دول شرق آسيا " عــام 2022 وتتناول النشرة حجم التجارة الخارجية ( صادرات - واردات ) مع أهم دول شرق آسيا "ماليزيا - جمهورية الصين الشعبية - الهند- تايوان - اليابان - اندونيسيا - باكستان - تايــلانـد- كوريا الجنوبية - سنغافوره - بنجلاديش".

ومن أهم مؤشراتها ما يلي:

بلــغ إجمالي قيمــة الصــادرات إلــى دول شـرق آسيــا 7.7 مليـار دولار عام 2022 مقابـل 6.6 مليـار دولار عـام 2021 بنسبه زيــادة قـدرها 15.9٪.

وبلــغ إجمالــي قيمــة الـــواردات من دول شرق آسيــا 26.8 مليــــار دولارعــــام 2022 مقابــــــل 25.8 مليـــار دولار عام 2021 بنسبــة ارتفاع قـدرها 3.9٪.

جاءت كوريا الجنوبية فــي المرتبة الأولى للصادرات حيث بلغــت قيمتهــا 2.0 مليـار دولار عام 2022 مقابــل 0.6 مليار دولار عـام 2021 بنسبــة زيادة قدرها 220.0٪ وكــان أهـم الأصناف التـي تم تصديرهـا إلـى كوريا الجنوبية غاز طبيعى مسيل، وفـى المرتبـة الثانية الهند بمـا قيمته 1.9 مليار دولار عــام 2022 مقابـل 2.0 مليار دولار عـام 2021 بنسبة انخفاض قــدره 6.5٪ وكان أهـم الأصنـاف التي تم تصديرها إلى الهند بترول خام.

جـاءت جمهوريـة الصين الشعبيـة فــي المرتبة الأولــى للواردات حيث بلغــت قيمتهـا 14.42 مليار دولار عـام 2022 مقابــل 14.40 مليار دولار عـام 2021 بنسبــة انخفاض قدره 0.2٪، وكان أهم الأصناف التي تم إستيرادها آلات وأجهـزه كهربائيـــة وأجــزاؤهـا وفــى المرتبـة الثانيـة الهنــد بما قيمتــه 4.1 مليار دولار عام 2022 مقابل 3.2 مليار دولار عام 2021 بنسبه زيادة قدرها 26.4٪ وكان أهم الأصناف التى تم إستيرادها لحوم وأحشاء وأطراف صالحه للأكل، حديد ومصنوعاته، منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية.

وجاءت مجموعة الوقود والمنتجات البترولية ومنتجات الصناعات الإستخراجيـة فـى المرتبة الأولى للصادرات عامى (2021، 2022 ) حيث بلغــت قيمتهــا 5.5 مليــار دولار عــام 2022 مقابــل 4.5 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 22.4٪.

كما جاءت مجموعة الآلات والأجهـزة الآلية والكهربائية ومعـدات النقل وأجـزاؤهــا فـى المرتبـة الأولى للواردات عامى (2022،2021 ) حيث بلغت قيمتها 8.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 10.0 مليار دولار عام 2021 بنسبه انخفاض قدره 14.0 ٪.