ميناء الإسكندرية يتداول 3935 حاوية مكافئة خلال 48 ساعة



شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا كبيرا خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث تم تداول 3935 حاوية مكافئة و224 ألف طن بضائع.

وقال المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع، في بيان اليوم /الثلاثاء/، إن ميناءي الإسكندرية والدخيلة شهدا دخول وخروج 60 سفينة خلال هذه المدة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 35 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

وأضاف أنه تم تداول 3935 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة، حيث شكلت الحاويات الصادرة 46% تقريبا من حجم الحاويات المتداولة، كما تم تداول وشحن وتفريغ 224 ألف طن تقريبا من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وجاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية نهاد شاهين، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.