مناقشة رسالة ماجستير عن مشروعات الإسكان القومية بكلية إعلام القاهرة

بمشاركة رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة..

تناقش كلية الإعلام بجامعة القاهرة، الخميس المقبل، رسالة ماجستير للباحثة رؤيات حلمي مطاوع بعنوان “البث المباشر للمواقع الإخبارية عبر الفيس بوك وعلاقتها بتسويق مشروعات الإسكان القومية لدى الشباب المصري”.

وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذ الدكتور شريف درويش اللبان أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة مشرفا ورئيسا، والدكتورة أسماء أحمد أبو زيد، أستاذ الصحافة المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة مناقشا، واللواء أركان حرب أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مناقشا.