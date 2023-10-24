مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا يلا شوت

LIVE NOW “مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا” رابط مباشر يلا شوت.. قناة أون تايم سبورت 2023 1 و2 و3 On Time Sports بجودة hd علي النايل سات

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مشاهدة مباراة الاهلي
مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا يلا شوت

LIVE NOW “مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا” رابط مباشر يلا شوت.. قناة أون تايم سبورت 2023 1 و2 و3 On Time Sports بجودة hd علي النايل سات،ستكون مباراة النادي الأهلي مع سيمبا مواجهة قوية مترقبة بشغف من قبل جماهير الكرة المصرية ومحبي ومتابعي كرة القدم الإفريقية ومشجعي القلعة الحمراء. ستُقام هذه المباراة في يوم 24 أكتوبر 2023 في إطار جولة الإياب لدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي في نسختها الأولى.

إذا نجح الأهلي في تخطي هذه المرحلة والتأهل، سيواجه الفريق الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو في دور نصف النهائي.

نتيجة مباراة الاهلي وسيمبا في الذهاب

انتهت المباراه 2-2 بين الفريقين

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا في بطولة الدوري الإفريقي بث مباشر. وفي مباراة الذهاب، التي أقيمت مساء الجمعة الماضي، بدأ الأهلي مشواره في هذه البطولة بمواجهة سيمبا التنزاني وانتهت بتعادل بهدفين لكل فريق في مباراة شهدت بعض الأخطاء الفنية، خاصة في الجانب الدفاعي للنادي الأحمر. سجل للأهلي في تلك المباراة كل من رضا سليم وكهربا في الدقائق 46 و63 على التوالي.

نتيجة مباراة الاهلي وسيمبا الآن 

  • بدأت الآن المباراة بنتيجة مسبقة لمباراة الذهاب 2-2

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا لقاء العودة | من هنـــا

موعد مباراة سيمبا ضد الأهلي المصري

الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة

الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش

الساعة 16:00 بتوقيت تونس

الساعة 15:00 بتوقيت المغرب

تشكيل الأهلي المتوقع ضد سيمبا التنزاني

مركزلاعب
حراسة المرمىمحمد الشناوي
خط الدفاعمحمد هاني
خط الدفاعمحمد عبد المنعم
خط الدفاعياسر إبراهيم
خط الدفاععلي معلول
خط الوسطأليو ديانج
خط الوسطأحمد نبيل كوكا
خط الوسطإمام عاشور
الهجومبيرسي تاو
الهجومحسين الشحات
الهجومأنتوني موديست

التشكيل المتوقع لسيمبا

أيوب لكرد

محمد حسين - تشي مالوني - هينوك ‘إينونجا - شوماري كابومبي

فابريس نجوما - مزاميرو ياسين - كلاتوس شاما

دينيس كيبو.- جيان باليكي - لويس ميكيسوني

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا لقاء العودة | من هنـــا

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