مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا يلا شوت

LIVE NOW “مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا” رابط مباشر يلا شوت.. قناة أون تايم سبورت 2023 1 و2 و3 On Time Sports بجودة hd علي النايل سات،ستكون مباراة النادي الأهلي مع سيمبا مواجهة قوية مترقبة بشغف من قبل جماهير الكرة المصرية ومحبي ومتابعي كرة القدم الإفريقية ومشجعي القلعة الحمراء. ستُقام هذه المباراة في يوم 24 أكتوبر 2023 في إطار جولة الإياب لدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي في نسختها الأولى.

إذا نجح الأهلي في تخطي هذه المرحلة والتأهل، سيواجه الفريق الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو في دور نصف النهائي.

نتيجة مباراة الاهلي وسيمبا في الذهاب

انتهت المباراه 2-2 بين الفريقين

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا في بطولة الدوري الإفريقي بث مباشر. وفي مباراة الذهاب، التي أقيمت مساء الجمعة الماضي، بدأ الأهلي مشواره في هذه البطولة بمواجهة سيمبا التنزاني وانتهت بتعادل بهدفين لكل فريق في مباراة شهدت بعض الأخطاء الفنية، خاصة في الجانب الدفاعي للنادي الأحمر. سجل للأهلي في تلك المباراة كل من رضا سليم وكهربا في الدقائق 46 و63 على التوالي.

نتيجة مباراة الاهلي وسيمبا الآن

بدأت الآن المباراة بنتيجة مسبقة لمباراة الذهاب 2-2

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا لقاء العودة | من هنـــا

موعد مباراة سيمبا ضد الأهلي المصري

الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة

الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش

الساعة 16:00 بتوقيت تونس

الساعة 15:00 بتوقيت المغرب

تشكيل الأهلي المتوقع ضد سيمبا التنزاني

مركز لاعب حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع محمد هاني خط الدفاع محمد عبد المنعم خط الدفاع ياسر إبراهيم خط الدفاع علي معلول خط الوسط أليو ديانج خط الوسط أحمد نبيل كوكا خط الوسط إمام عاشور الهجوم بيرسي تاو الهجوم حسين الشحات الهجوم أنتوني موديست

التشكيل المتوقع لسيمبا

أيوب لكرد

محمد حسين - تشي مالوني - هينوك ‘إينونجا - شوماري كابومبي

فابريس نجوما - مزاميرو ياسين - كلاتوس شاما

دينيس كيبو.- جيان باليكي - لويس ميكيسوني