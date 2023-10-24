بث مباشر مباراة الاهلي المصري تويتر: كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر اليوم يلا شوت [الدوري الافريقي 2023]

مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر اليوم يلا شوت

لقاء الإياب بين Ahly - Simba اليوم، بث مباشر مباراة الاهلي المصري تويتر: مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر اليوم يلا شوت، مواجهة صعبة تنتظرها جماهير الكرة المصرية وعشاق ومتابعو الكرة الإفريقية والقلعة الحمراء، عندما يستضيف النادي الأهلي اليوم 24 أكتوبر 2023، سيمبا التنزاني وذلك في جولة الإياب لدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي في نسختها الأولى.

ومن المنتظر أنه في حالة تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا الشوط الثاني يلا شوت اليوم

مرت أحداث الشوط الأول من مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني المقامة حالياً بإستاد القاهرة في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم والنتيجة لا تزال تعادلاً سلبياً.

ويضم تشكيل الأهلي الرسمي للمباراة، كلاً من: محمد الشناوى، على معلول ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم، أليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة‏ وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا في الدوري الإفريقي بث مباشر

يُعد فريق الأهلي المصري، الذي يحمل شعار النادي الأهلي المصري، واحدًا من أبرز الأندية في عالم كرة القدم. يُعتبر النادي الأهلي من الأندية الرياضية ذات التاريخ العريق والإرث الغني، وهو مصدر فخر للجماهير المصرية والعربية. يتخذ النادي مدينة القاهرة، عاصمة مصر، مقرًا له، وهو يُعتبر واحدًا من أنجح الأندية على الساحة القارية والقومية، وذلك بفضل إنجازاته وتحقيقه للعديد من البطولات والألقاب على مر السنوات.

يُعتقد أن تأسيس النادي الأهلي تم في عام 1907، ومنذ ذلك الحين، عاش النادي رحلة حافلة بالإنجازات والبطولات على الصعيدين المحلي والقاري. وتُعزى نجاحات النادي إلى تفاني أعضائه وإدارته، فضلًا عن تواجد أبرز الألعاب الرياضية والألعاب الجماعية في صفوفه.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر اليوم في دوري السوبر الإفريقي

وتتساءل الجماهير عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيمبا اليوم في دوري السوبر الإفريقي 2023، وأعلنت قناة بين سبورت القطرية المفتوحة إتاحة بث مباشر لمباراة الأهلي وسيمبا اليوم، وعدد من مباريات الدوري الإفريقي مجانًا للجماهير داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما حصلت قناة أون تايم سبورت على حق إذاعة منافسات دوري السوبر الإفريقي، لذا ننقل لكم عبر هذا الجدول تردد قناتي bein sports المفتوحة، وOn time sports الفضائية، لمشاهدة مباراة الأهلي ضد سيمبا اليوم.

تردد قناة On time sports تردد قناة bein sports المفتوحة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11861 معدل الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5\6 مفتوحة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11054 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مفتوحة

في عالم كرة القدم، يُعد الدوري السوبر الإفريقي البطولة الجديدة التي يُشارك فيها النادي الأهلي في نسختها الأولى، والتي تعتبر مسابقة من أعظم المنافسات القارية. يُشارك في هذه البطولة ثماني أندية إفريقية من مختلف الدول القارية، حيث تُعد مواجهات البطولة فرصة للأندية للتنافس على اللقب الأول في هذه البطولة الجديدة التي قدمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف).

مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر يلا شوت اليوم

تجري المباريات على مدار السنة، وتشهد منافسة شرسة بين الأندية المشاركة، وتُمثل هذه البطولة فرصة للأندية للتألق على الساحة القارية والعربية، وتحقيق شهرة جديدة. يُعد النادي الأهلي أحد المرشحين القويين للفوز بلقب هذه البطولة بناءً على سجله الحافل بالإنجازات والألقاب.

تشكيل الأهلي اليوم

مركز اللاعب اللاعبين حراسة المرمى محمد الشناوي الدفاع محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، خالد عبد الفتاح الوسط مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور الهجوم بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا

حكم مباراة الأهلى وسيمبا التنزاني

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف إدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره فريق سيمبا التنزاني إلى الحكم الكونغولي جان جاك ندالا في مباراة إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي في اللقاء المُقرر إقامته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب القاهرة الدولي.

من الملفت للنظر أن النادي الأهلي يقوم بمشاركة طاقم فني ولاعبين متميزين في هذه البطولة، وهو ما يجعله من بين المرشحين الرئيسيين للتتويج بلقب البطولة. يتولى الفريق الفني للنادي الأهلي الاستعداد للمباريات وتجهيز اللاعبين بشكل مكثف لتحقيق الأداء القوي والنتائج الإيجابية.

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من اللفتات الإيجابية في مسار النادي الأهلي، أنه يعتمد على قاعدة جماهيرية كبيرة ومتحمسة تدعمه في مختلف المباريات. يمثل وجود هذه الجماهير الحماسية دعمًا إضافيًا للاعبين ويسهم في خلق أجواء من الحماس والتحفيز خلال المباريات.

وفي سياق البطولة الحالية، انطلق النادي الأهلي في مباراته الأولى أمام فريق سيمبا التنزاني. وكانت هذه المباراة شهدت إثارة وتنافسًا قويًا، حيث تعادل الأهلي مع سيمبا التنزاني بهدفين لكل فريق. سجل ثنائية الأهلي كلًا من رضا سليم وكهربا في الدقيقتين 46 و63 على التوالي.

مع انتهاء المباراة على التعادل، يُعيد الفريق الأحمر الأمور إلى مربع البداية في مباراة الإياب، حيث يسعى إلى تحقيق الفوز واستغلال عوامل الأرض والجمهور في ملعب استاد القاهرة الدولي. إن حجز بطاقة الصعود إلى نصف نهائي الدوري الأفريقي يمثل هدفًا طموحًا للنادي الأهلي، حيث يتوق إلى التألق والمنافسة على لقب هذه البطولة الهامة التي تعد مستحدثة نسبيًا بالنسبة للكرة الإفريقية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا لقاء العودة | من هنـــا

بث مباشر مباراة الأهلي وسيمبا في الدوري الإفريقي

ويقدم موقع "بوابة الفجر" بث مباشر لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني خدمة خاصة لمشاهديه ومتابعيه في كل مكان، والتي تأتي ضمن منافسات جولة الإياب لدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي في نسختها الأولي، حيث ستقام المباراة علي ستاد القاهرة الدولي في تمام الخامسة مساء.