مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا (يلا شوت) بث مباشر في الدوري الإفريقي اليوم

مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا (يلا شوت) بث مباشر في الدوري الإفريقي اليوم

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مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا (يلا شوت)

مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا (يلا شوت) بث مباشر في الدوري الإفريقي اليوم،مواجهة النادي الأهلي وسيمبا تعد واحدة من أهم المباريات التي تنتظرها جماهير الكرة المصرية وعشاق ومتابعي الكرة الإفريقية، بالإضافة إلى مشجعي القلعة الحمراء. ستُقام هذه المواجهة الصعبة في اليوم 24 أكتوبر 2023، وتعد جزءًا من جولة الإياب لدور ربع النهائي في بطولة دوري السوبر الإفريقي في نسختها الأولى.

وفي حالة تخطي النادي الأهلي عقبة فريق سيمبا التنزاني، سيكون على موعد في الدور نصف النهائي مع الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو.

مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا (يلا شوت) بث مباشر في الدوري الإفريقي اليوم

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء الجمعة الماضي، مشواره في بطولة دوري السوبر الإفريقي في نسختها الأولى، أمام فريق سيمبا التنزاني، في مباراة شهدت العديد من الأخطاء الفنية، خاصة في الناحية الدفاعية للأحمر.

مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا (يلا شوت)

حيث تعادل الأهلي أمام سيمبا التنزانى بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما بالعاصمة التنزانية دار السلام مساء الجمعة الماضى، سجل ثنائية الأهلي رضا سليم وكهربا فى الدقيقتين 46 و63.

ويأمل الفريق في مواجهة اليوم تحقيق الفوز، واستغلال عامل الأرض والجمهور الغفير المنتظر أن يحضر المباراة بكثافة، لضمان حجز بطاقة الصعود إلى نصف نهائي الدوري الأفريقي، والمنافسة على لقب البطولة المستحدثة من قبل الكاف، واستمرار حظوظه فى حصد أول لقب للبطولة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا لقاء العودة | من هنـــا

وتقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا لقاء العودة | من هنـــا

تردد قناة تايم سبورت HD على النايل سات

نقد لكم تردد قناة أون تايم سبورت 2023 1 و2 و3 لكي تتمكن من مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني اليوم الثلاثاء الموافق 24 اكتوبر 2023..

تردد قناة أون سبورت 1

  • القمر الصناعي: النايل سات.
  • التردد: 10853.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أون سبورت 2

  • القمر الصناعي: النايل سات.
  • التردد: 11449.
  • معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة أون سبورت 3

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • تردد: 11861
  • استقطاب: أفقي
  • جودة: HD.
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

بث مباشر مباراة الأهلي وسيمبا في الدوري الإفريقي

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني خدمة خاصة لمشاهديه ومتابعيه في كل مكان، والتي تأتي ضمن منافسات جولة الإياب لدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي في نسختها الأولي، حيث ستقام المباراة علي ستاد القاهرة الدولي في تمام الخامسة مساء.

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