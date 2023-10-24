سعر الدولار يسجل أدنى مستوى في شهر

تراجع سعر الدولار إلى أدنى مستوى له في شهر اليوم الثلاثاء، مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى بعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكنه استعاد بعض مكاسبه مع تراجع اليورو على خلفية بيانات اقتصادية ضعيفة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.04% إلى 105.63. وكان المؤشر قد انخفض إلى 105.35 في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى مستوى منذ 22 سبتمبر.

وأظهرت بيانات أحد المسوحات اليوم الثلاثاء تراجع النشاط التجاري في منطقة اليورو على نحو مفاجئ هذا الشهر في ظل انخفاض الطلب في أنحاء المنطقة، مما يشير إلى أن التكتل قد يدخل في حالة من الركود.

وتراجعت البيانات الألمانية على نحو خاص مما يشير إلى انكماش النشاط التجاري في قطاع الخدمات، بينما استمر ركود قطاع التصنيع.

وفقد اليورو بعض مكاسبه وانخفض في أحدث التعاملات 0.12% إلى 1.0656 دولار، بعد أن ارتفع 0.1 تقريبًا إلى 1.0684 دولار قبل صدور بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات في ألمانيا ومنطقة اليورو.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أمس الاثنين فوق 5% للمرة الأولى منذ يوليو تموز 2007، لكنها تراجعت تراجعًا حادًا في وقت لاحق.

وانخفض الدولار أمام الين في أحدث التعاملات 0.17% إلى 149.45 ين مع تأثر العملتين بالتغيرات التي طرأت على عوائد السندات الأمريكية.

وارتفع الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات بأقل من 0.1% إلى 1.2258 دولار. وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن سوق العمل في المملكة المتحدة تباطأ قليلًا في الفترة من يونيو حتى أغسطس.

وفي أسواق العملات المشفرة، واصلت بيتكوين الارتفاع في الأسواق الآسيوية لتلامس 35198 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 2022.