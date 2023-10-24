سعر الدولار يسجل أدنى مستوى في شهر

الاقتصاد
بوابة الفجر

تراجع سعر الدولار إلى أدنى مستوى له في شهر اليوم الثلاثاء، مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى بعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكنه استعاد بعض مكاسبه مع تراجع اليورو على خلفية بيانات اقتصادية ضعيفة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.04% إلى 105.63. وكان المؤشر قد انخفض إلى 105.35 في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى مستوى منذ 22 سبتمبر.

وأظهرت بيانات أحد المسوحات اليوم الثلاثاء تراجع النشاط التجاري في منطقة اليورو على نحو مفاجئ هذا الشهر في ظل انخفاض الطلب في أنحاء المنطقة، مما يشير إلى أن التكتل قد يدخل في حالة من الركود.

وتراجعت البيانات الألمانية على نحو خاص مما يشير إلى انكماش النشاط التجاري في قطاع الخدمات، بينما استمر ركود قطاع التصنيع.

وفقد اليورو بعض مكاسبه وانخفض في أحدث التعاملات 0.12% إلى 1.0656 دولار، بعد أن ارتفع 0.1 تقريبًا إلى 1.0684 دولار قبل صدور بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات في ألمانيا ومنطقة اليورو.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أمس الاثنين فوق 5% للمرة الأولى منذ يوليو تموز 2007، لكنها تراجعت تراجعًا حادًا في وقت لاحق.

وانخفض الدولار أمام الين في أحدث التعاملات 0.17% إلى 149.45 ين مع تأثر العملتين بالتغيرات التي طرأت على عوائد السندات الأمريكية.

وارتفع الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات بأقل من 0.1% إلى 1.2258 دولار. وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن سوق العمل في المملكة المتحدة تباطأ قليلًا في الفترة من يونيو حتى أغسطس.

وفي أسواق العملات المشفرة، واصلت بيتكوين الارتفاع في الأسواق الآسيوية لتلامس 35198 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 2022.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر تويتر ( 1 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي.. يلا شوت الكلاسيكو

كورة لايف الآن ( 2 - 0 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الزعيم يسيطر }

عاجل- المتحدث العسكري يكشف نتائج التحقيقات في حادثي طابا ونويبع

عاجل - "انقلب السحر على الساحر".. عمرو أديب في وجه الهجوم بسبب تصريحاته عن محمد صلاح وسلام

بث مباشر مباراة الهلال السعودي تويتر ( 2 - 0 ) : كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم يلا شوت [الزعيم مسيطر]

عاجل- "الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة"..عمرو أديب يشن هجوما حادًا على محمد سلام بعد مطالبته بتأجيل موسم الرياض 2023

عاجل - "مفاجأة حول عودة مرتضى منصور".. كيف تسلم حسين لبيب مكتب رئيس نادي الزمالك؟ (فيديو)

عاجل بشأن حادث طابا اليوم.. "خارجية الاحتلال" تعلن: الصواريخ والطائرات المسيرة التي ضربت مصر أطلقها الحوثيون