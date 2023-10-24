ميناء دمياط يتداول 41 سفينة للحاويات والبضائع العامة



استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة، بينما غادرته 13 سفينة، وبلغ عدد السفن التى تم التداول عليها 41 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة الميناء أنه غادر الميناء 4 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتفريغ شحنة تقدر بنحو 1002 طن أسمنت معبأ أبيض قادمة من محافظة المنيا وتحميل شحنة تبلغ حوالى 989 طنا من القمح متجهه إلى صوامع امبابه، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا عدد 5170 شاحنة.

وأضاف البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 72 ألفا و772 طنا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 478 الفا و758 طنا.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 23 ألفا و377 طنا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 54 ألفا و129 طن.