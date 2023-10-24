"نيوم" السعودية تعلن عن صندوق للاستثمار يستهدف 14 قطاعا

أعلنت "نيوم" السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق صندوق نيوم للاستثمار (NIF)، التابع والمملوك بالكامل لها، الذي يستهدف دعم بناء القطاعات الـ 14 ذات الأولوية في نيوم وتطويرها، وتعزيز قيمتها على المدى الطويل، مع إيجاد المزيد من فرص العمل في نيوم.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) سيدعم الصندوق، الذي يعد الذراع الاستثمارية الإستراتيجية لنيوم، محفظته من الاستثمارات العالمية من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ والاستثمار في عددٍ من الشركات التقنية الناشئة، مع التركيز بشكلٍ أساسي على الشركات الرائدة ذات معدلات النمو المرتفعة، وتلك المتخصصة بصناعات الجيل القادم، كما سيقوم الصندوق بتطوير عدد من المشاريع المشتركة والشراكات داخل منطقة نيوم، بالتعاون مع كبرى الشركات الدولية والجهات الاستثمارية والمبتكرين.

وكشف الصندوق عن استثمارات جديدة مع العديد من الشركات، بما في ذلك استثماراتها مع شركة ريجنت Regent للطائرات المائية الكهربائية، وشركة بوني ايه آي Pony.AI للمركبات ذاتية القيادة، وشركة بوم التقنية Boom Technology المتخصصة بطائرات الركاب الأسرع من الصوت، وشركة بلونالو BlueNalu المتخصصة بمنتجات المأكولات البحرية المزروعة بالخلايا، وشركة انيموكا براندز Animoca Brands المتخصصة بالممتلكات الرقمية وتقنيات الويب المركزي والميتافيرس، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة.

ويطمح الصندوق إلى إنشاء شركات رائدة إقليميًا وعالميًا والاستفادة منها في قطاعات نيوم، من خلال القيام باستثمارات جريئة في المشاريع التجارية الطموحة والمعززة بأحدث التقنيات والقابلة للتطبيق. كما سيطلق استثمارات مباشرة لدعم الحلول التي سيتم اختبارها وتوسيع نطاق استخدامها في نيوم، قبل تصديرها للعالم.