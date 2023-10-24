أكبر صندوق سيادي في العالم يخسر 34 مليار دولار في 3 أشهر

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم، إنه تكبد خسارة بلغت 2.1 % أو ما يعادل 34 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، إثر تضرر أسواق الأوراق المالية من مخاوف النمو العالمي واحتمالات ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.



وأوضح الصندوق الذي يدير أصولًا بقيمة 1.4 تريليون دولار في بيان اليوم الثلاثاء أنه تكبد خسارة بنسبة 2.1 % في الأوراق المالية، و2.2 % في استثمارات الدخل الثابت خلال الربع الثالث، فيما ارتفع إجمالي عائد الصندوق بنسبة 0.17 نقطة مئوية.



وقال نائب الرئيس التنفيذي للصندوق تروند جراندي، في البيان، "شهدت سوق الأوراق المالية ربعًا سنويًا أضعف مقارنة بالربعين السابقين، وساهمت قطاعات التكنولوجيا والصناعة والقطاعات الاستهلاكية على وجه الخصوص في تراجع العائد".



وتأتي الخسارة بعدما حققت أسهم شركات التكنولوجيا، ومنها شركات "أبل" و"مايكروسوفت" و"إنفيديا" عائدًا بنسبة 10٪ للمستثمرين في النصف الأول من عام 2023، وهو ما يمثل ارتفاعا مقارنة بعام 2022 حيث تضررت الأسواق العالمية جراء ارتفاع التضخم.