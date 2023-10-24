أصول القطاع المصرفي الإماراتي تتجاوز 3.9 تريليون درهم للمرة الأولى

الاقتصاد
بوابة الفجر

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بدولة الإمارات شاملًا شهادات القبول المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.5% إلى 3.9 تريليون درهم في نهاية أغسطس للمرة الأولى في تاريخها، وذلك مقارنة بنحو 3.882 تريليون درهم نهاية يوليو 2023.

 

وأوضح مصرف الإمارات المركزي وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن أصول القطاع المصرفي زادت على أساس سنوي بنسبة 10.7% أو ما يعادل 378 مليار درهم مقابل نحو 3.52 تريليون درهم في أغسطس 2022.

 

وذكر أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع إلى 1.953 تريليون درهم في نهاية أغسطس، بزيادة بنسبة 0.7% مقابل 1.939 تريليون درهم في نهاية يوليو السابق، وذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 0.8%.

 

وأرجع المصرف ارتفاع الائتمان المحلي نتيجة زيادات بنسبة 0.6% و1.4% و0.8% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) والقطاع الخاص على التوالي.

 

وأشار إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.4% من 2.393 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي إلى 2.403 تريليون درهم في نهاية أغسطس، نتيجة الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.1%، والارتفاع في ودائع غير المقيمين بنسبة 4.1%.

 

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