تونس والبنك الأوربي يوقعان مذكرة تفاهم لتخفيض انبعاث الكربون في مجال إنتاج الكهرباء

وقّعت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مذكرة تفاهم لتحقيق رؤية تونس في تخفيض انبعاث الكربون في مجال انتاج الكهرباء والانتقال الطاقي.



وتهدف مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها أمس الاثنين، وفقًا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، إلى إدماج تونس في أسواق الكهرباء الأوروبية من خلال المساندة الفنية للشركة التونسيّة للكهرباء والغاز وتطوير الشبكة الوطنية للكهرباء وذلك في إطار مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا.



وأكدت "هايكة هارمقارت" المديرة العامّة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حرص البنك على مواصلة مساندتها لتونس في عدّة مجالات خصوصا مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وبرامج الانتقال الطاقي ونقل الكهرباء.