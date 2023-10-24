تعاون جزائري ألماني في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر

الاقتصاد
بوابة الفجر

وقعت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية والشركة الألمانية للتعاون الدولي على عقد لتنفيذ التعاون التقني في إطار المشروع المشترك "طاقتي" المتعلق بتطوير التعاون في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية (واج) أن توقيع العقد جرى أمس الاثنين على هامش الدورة الخامسة ليوم الطاقة الجزائري الألماني المنعقد في الجزائر.

وبحسب وزارة الطاقة الجزائرية يهدف العقد إلى تعميق التعاون في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر في الجزائر، مؤكدة على "أهمية تنفيذ مشاريع شراكة ملموسة مع الجانب الألماني من خلال السهر على إدماج التكنولوجيات ونقل المعرفة والمساعدة التقنية إضافة إلى التكوين وتطوير التصنيع المحلي لأغلبية التجهيزات اللازمة خاصة في مجال الطاقات المتجددة".

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