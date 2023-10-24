جهاز التنظيم والإدارة يعلن نتيجة امتحان المتقدمين لشغل وظائف النقل



قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بإتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده الجهاز للمتقدمين في مسابقات شغل وظائف بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.

ويمكن للممتحنين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية على الرابط HTTPS://JOBS.CAOA.GOV.EG/، كما يتيح الجهاز التظلم من النتيجة بدءا من اليوم ولمدة أسبوعين.

وكان الجهاز قد أعلن خلال شهر يوليو الماضي عن مسابقة لشغل عدد من الوظائف بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.