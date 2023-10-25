زينة لـ "الفجر الفني".. سعيدة بتجربة فيلم "الإسكندراني".. وأحب تقديم أعمال تثبت اسمي

الفجر الفني
بوابة الفجر


قالت النجمة زينة، إنها سعيدة جدا بالتعاون للمرة الثانية مع المخرج خالد يوسف، في فيلم "الإسكندراني" بعد تجربة فيلم “كارما”.

 

وقالت، في تصريح لـ "الفجر الفني": "أقدم شخصية فتاة إسكندرانية مقدرش أحكي عنها ولكن لازم تنشاف، وسبق وقدمت إسكندرانية في مسلسل (عفاريت السيالة) وكان من أحلى أدواري للكاتب أسامة أنور عكاشة وكان لدي حظ للعمل مع نجوم كبيرة".

 

وقالت: "عندما تتعاون مع أسماء كبيرة تأخذ مكانة أكبر، الأسماء الكبيرة تخدم صاحبها بالتعاون مع الأستاذ حسين فهمي، وللمرة الثانية مع المخرج خالد يوسف، أحب أقدم أعمال تجارية وأيضا أقدم ضربة مهمة؛ لتثبيت اسمي كممثلة، سعيدة بتجربة الفيلم بالتعاون مع كل فريق العمل".

 

جدير بالذكر أن فيلم" الإسكندراني" من بطولة زينة، أحمد العوضي، وبيومي فؤاد، وحسين فهمي، وصلاح عبدالله، ومحمود حافظ، ومحمود الليثي، وانتصار، وخالد سرحان، ومحمد رضوان وآخرين.

 

وجاء تعاقد أحمد العوضي ليكون البطولة الأولى له في السينما المصرية مع عودة المخرج خالد يوسف للسينما بعد آخر أعماله فيلم «كارما»، حيث قدم في رمضان الماضي مسلسل «سره الباتع».

 

 

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