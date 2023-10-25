سفراء المجموعة العربية يتقدمون بمشروع قرار لوقف الحرب على غزة للعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة

عربي ودولي
مجلس الأمن
مجلس الأمن

تقدم سفراء المجموعة العربية بمشروع قرار حول الحرب على غزة للعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة “سكاي نيوز”.

وكان وزير الخارجية، سامح شكري، قال خلال كلمته في مجلس الأمن، مستنكرًا: “أي حق هذا الذي يسمح لصاحبه بعدم التفرقة بين «عدو» يستهدفه ومدنيين عزل فرض عليهم القدر أن يعيشوا لقرون على هذه البقعة من وطنهم، وأن يفرض حصارًا على مليونين ونصف من المدنيين يتعرضون للقتل والتجويع والتهجير قسرا".

وأضاف شكري: "من المخزي أن يبرر البعض ما يحدث بالدفاع عن النفس، وأهل قطاع غزة يعيشون معاناة إنسانية كبيرة".

وأكد أن "الشعب الفلسطيني لن ينزح عن أرضه ولن تقبل مصر بذلك، والتصعيد الحالي يقود المنطقة إلى وضع خطير".

وتابع: "حل القضية الفلسطينية ليس بالتهجير لمناطق أخرى، ومصر حذرت مرارا من استمرار سياسات الاحتلال".

وأردف: “يجب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، ونحذر من عواقب العجز الدولي تجاه الأزمة الحالية”.

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