تعرف على تفاصيل طقس اليوم الأربعاء 25 أكتوبر ودرجات الحرارة

أخبار مصر
أحد شوارع وسط البلد
أحد شوارع وسط البلد بالقاهرة - أرشيفية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 25-10-2023، مشيرة إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد خلال ساعات النهار.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس سيكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وحارعلى جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة

وتستعرض بوابة “الفجر”، درجات الحرارة اليوم الأربعاء حسب ما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في التالي:  

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 33 والصغرى 25 درجة مئوية.

- مناطق شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.

- مناطق جنوب الصعيد: العظمى 38 الصغرى 22 درجة مئوية.

طقس اليوم حالة الطقس درجات الحرارة أخبار مصر
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر تويتر ( 1 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي.. يلا شوت الكلاسيكو

كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول}

عاجل- المتحدث العسكري يكشف نتائج التحقيقات في حادثي طابا ونويبع

عاجل - "انقلب السحر على الساحر".. عمرو أديب في وجه الهجوم بسبب تصريحاته عن محمد صلاح وسلام

عاجل- "الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة"..عمرو أديب يشن هجوما حادًا على محمد سلام بعد مطالبته بتأجيل موسم الرياض 2023

بث مباشر مباراة الهلال السعودي تويتر ( 2 - 0 ) : كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم يلا شوت [الزعيم مسيطر]

عاجل - "مفاجأة حول عودة مرتضى منصور".. كيف تسلم حسين لبيب مكتب رئيس نادي الزمالك؟ (فيديو)

"انفعل بلفظ خارج".. خالد أبو بكر يسب إسرائيل على الهواء