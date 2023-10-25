تعرف على تفاصيل طقس اليوم الأربعاء 25 أكتوبر ودرجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 25-10-2023، مشيرة إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد خلال ساعات النهار.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس سيكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وحارعلى جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة

وتستعرض بوابة “الفجر”، درجات الحرارة اليوم الأربعاء حسب ما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في التالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 33 والصغرى 25 درجة مئوية.

- مناطق شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.

- مناطق جنوب الصعيد: العظمى 38 الصغرى 22 درجة مئوية.