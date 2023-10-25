ارتفاع أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الأربعاء 25-10-2023

الاقتصاد
بوابة الفجر

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاع في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع سعر الدولار لأدني مستوي في شهر.

أسعار الذهب في مصر:

سعر الذهب عيار 21:     2505       جنيه
سعر الذهب عيار 24:    2863     جنيه
سعر الذهب عيار 18:    2147     جنيه
سعر الذهب عيار 14:    1648     جنيه

سعر الجنيه الذهب  20040 جنيه

 

أسعار الذهب عالميًا:


انتعشت أسعار الذهب  مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية وترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية للحصول على دلالات حول أسعار الفائدة في ظل التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط.
            
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1977.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1% إلى 1989 دولارًا.
            
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بعدما تجاوزت لفترة وجيزة 5% أمس الاثنين، مما يهدد بشكل أكبر بالتباطؤ الاقتصادي بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.
            
ويعتبر الذهب استثمارًا آمنًا في أوقات الأزمات، وصعد نحو 9% في الأسبوعين الماضيين بسبب المخاوف المرتبطة بالحرب مسجلًا أعلى مستوى في خمسة أشهر في 20 أكتوبر تشرين الأول.
            
وتترقب الأسواق مؤشرات مديري المشتريات العالمية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في الولايات المتحدة يوم الخميس ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي يوم الجمعة لتقييم مدى تأثيرها على المسار النقدي لملفدرالي الأميركي.
            
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 23.20 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.2% إلى 898.52 دولار والبلاديوم 1.3% إلى 1132.84 دولار.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر تويتر ( 1 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي.. يلا شوت الكلاسيكو

كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول}

عاجل- المتحدث العسكري يكشف نتائج التحقيقات في حادثي طابا ونويبع

عاجل - "انقلب السحر على الساحر".. عمرو أديب في وجه الهجوم بسبب تصريحاته عن محمد صلاح وسلام

عاجل- "الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة"..عمرو أديب يشن هجوما حادًا على محمد سلام بعد مطالبته بتأجيل موسم الرياض 2023

بث مباشر مباراة الهلال السعودي تويتر ( 2 - 0 ) : كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم يلا شوت [الزعيم مسيطر]

عاجل - "مفاجأة حول عودة مرتضى منصور".. كيف تسلم حسين لبيب مكتب رئيس نادي الزمالك؟ (فيديو)

"انفعل بلفظ خارج".. خالد أبو بكر يسب إسرائيل على الهواء