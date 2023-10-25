ارتفاع أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الأربعاء 25-10-2023

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاع في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع سعر الدولار لأدني مستوي في شهر.

أسعار الذهب في مصر:

سعر الذهب عيار 21: 2505 جنيه

سعر الذهب عيار 24: 2863 جنيه

سعر الذهب عيار 18: 2147 جنيه

سعر الذهب عيار 14: 1648 جنيه

سعر الجنيه الذهب 20040 جنيه

أسعار الذهب عالميًا:



انتعشت أسعار الذهب مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية وترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية للحصول على دلالات حول أسعار الفائدة في ظل التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1977.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1% إلى 1989 دولارًا.



وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بعدما تجاوزت لفترة وجيزة 5% أمس الاثنين، مما يهدد بشكل أكبر بالتباطؤ الاقتصادي بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.



ويعتبر الذهب استثمارًا آمنًا في أوقات الأزمات، وصعد نحو 9% في الأسبوعين الماضيين بسبب المخاوف المرتبطة بالحرب مسجلًا أعلى مستوى في خمسة أشهر في 20 أكتوبر تشرين الأول.



وتترقب الأسواق مؤشرات مديري المشتريات العالمية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في الولايات المتحدة يوم الخميس ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي يوم الجمعة لتقييم مدى تأثيرها على المسار النقدي لملفدرالي الأميركي.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 23.20 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.2% إلى 898.52 دولار والبلاديوم 1.3% إلى 1132.84 دولار.