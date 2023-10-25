صندوق النقد الدولي: التصعيد الراهن في غزة يهدد بتدمير النشاط الاقتصادي بالمنطقة

الاقتصاد
بوابة الفجر


قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن التصعيد الراهن في غزة يهدد بتدمير النشاط الاقتصادي بالمنطقة.

وأضافت في كلمتها بمبادرة مستقبل الاستثمار، المنعقدة في الرياض، اليوم الأربعاء، أن قنوات التأثر في مصر ولبنان والأردن واضحة بالفعل فهي بلدان معتمدة على السياحة والضبابية تؤثر سلبا بشدة على السائحين.

وتابعت: "نشعر بالقلق في المقام الأول بسبب مركز هذه الحرب والخسائر المأساوية في الأرواح ولكن أيضا بسبب تدمير النشاط الاقتصادي وتقليصه".

وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي، أن ما يحدث في الشرق الأوسط يأتي في وقت تباطؤ للنمو وأسعار الفائدة مرتفعة وتكلفة خدمة الدين تزيد بسبب كوفيد - 19 والحرب.

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