موانئ البحر الأحمر تتداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة



ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن على الأرصفة بلغ 10 سفن، تم تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و668 شاحنة و121 سيارة، بالإضافة إلى سفر 1075 راكبا بموانئها.

وأوضحت الهيئة أن حركة الواردات شملت 5 آلاف طن بضائع، و354 شاحنة، و100 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7 آلاف طن بضائع، و314 شاحنة و21 سيارة.

وأضافت أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (WANG DA) القادمة من جدة لشحن فوسفات، والسفينتين (دليلة والحرية)، كما غادرت السفينتان (بوسيدون اكسبريس وCHIOS VICTORY).

وتابعت أن ميناء نويبع شهد تداول 1450 طن بضائع و190 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث وهي (آور - آيلة - بريدج)، فيما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة (JACARANDA) لشحن كمية من الدقيق، وغادرته السفينة (ALHUSSEN) متجهة إلى جدة.