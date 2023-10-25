اتفاق مبدئي بين صندوق النقد والسنغال للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر


توصل خبراء صندوق النقد الدولي والسنغال، إلى اتفاق على مستوى الموظفين للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار.

وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أنه جرى التوصل إلى اتفاق بشأن المراجعات الأولى للبرنامج الاقتصادي مع السنغال بينما تخضع الموافقة النهائية لموافقة مجلس إدارة الصندوق، والمقرر عقده في منتصف ديسمبر المقبل.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في السنغال 4.1 في المائة خلال العام الجاري، تأثرا بالبيئة الخارجية الصعبة التي أثرت على النشاط في قطاعي التجارة والخدمات بينما يقترب التضخم من نسبة 6.5 بالمائة.

وحث صندوق النقد الحكومة السنغالية على الالتزام بالضبط المالي وتحسين تحصيل الإيرادات والتحكم في الإنفاق بتقليل العجز المالي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض دعم الطاقة.

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