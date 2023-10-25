ارتفاع معنويات الشركات الألمانية لأول مرة في 6 أشهر

الاقتصاد
بوابة الفجر


ارتفع مؤشر إيفو لمناخ الأعمال في ألمانيا في أكتوبر تشرين الأول وبأكثر من توقعات المحللين، بعد 5 أشهر على التوالي من التراجع.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن معهد إيفو اليوم الأربعاء الخامس والعشرين من أكتوبر تشرين الأول، سجل مؤشر مناخ الشركات مستويات 86.9 في الشهر الجاري، مقابل 85.8 في سبتمبر أيلول

فيما كانت التوقعات قد أشارت إلى أن المؤشر سيسجل 85.9.

وعلى صعيد مؤشر التوقعات، فقد سجل 84.7 وهو أفضل من مستويات 83.1 نقطة المسجل الشهر الماضي.

وفيما يتعلق بالقطاعات، سجل قطاع الخدمات مستويات -1.5، والتجارة -27.2، والبناء -31.1.

وأظهر المسح أن الشركات كانت أكثر ارتياحًا تجاه الوضع الحالي للعمال، وأن المديرين أقل تشاؤمًا بشأن الوضع في الأشهر المقبلة.

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