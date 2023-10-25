الطاقة الدولية: زيادة العرض "غير المسبوقة" قد تؤدي إلى تخمة في الغاز ‏الطبيعي المسال

الاقتصاد
بوابة الفجر


قالت وكالة الطاقة الدولية  إن الزيادة القوية المتوقعة في الطاقة الإنتاجية ‏للغاز الطبيعي المسال ستخفف الأسعار والمخاوف المتعلقة بإمدادات الغاز، لكنها ‏تهدد أيضا بتخمة في المعروض.‏


وقالت الوكالة في أحدث تقرير عن توقعات الطاقة العالمية إن "الطفرة غير ‏المسبوقة" في مشروعات الغاز الطبيعي المسال التي ستدخل الخدمة اعتبارا من ‏عام 2025 من المتوقع أن تضيف طاقة إنتاجية تزيد على 250 مليار متر مكعب ‏سنويا بحلول عام 2030.‏


وأضافت أن هذه السعة الجديدة تعادل نحو 45% من إجمالي إمدادات الغاز ‏الطبيعي المسال العالمية الحالية، إذ ستشهد الأعوام من 2025 إلى2027 أكبر ‏الزيادات بقيادة مشروعات في الولايات المتحدة وقطر.‏


وستؤدي زيادة المعروض إلى الضغط على الأسعار، وتتوقع الوكالة انخفاض ‏الأسعار 80% تقريبا إلى 6.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام ‏‏2030 من 32.3 دولار في عام 2022 عندما وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية ‏مرتفعة.‏


كما قالت الوكالة إنها خفّضت التوقعات للطلب على الغاز الطبيعي المسال لعام ‏‏2050 بنحو 15% والطلب الإجمالي على الغاز الطبيعي 20% في أحدث ‏تقرير مقابل توقعاتها لعام 2021.‏

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