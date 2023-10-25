تراجع أسعار الذهب والأنظار تتجه لاجتماعات البنوك المركزية

الاقتصاد
بوابة الفجر


تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة الأربعاء الخامس والعشرين من أكتوبر تشرين الأول، وسط ترقب اجتماعات هامة من قبل البنوك المركزية، ومتابعة آخر التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.22% إلى 1981.7 دولار للأونصة.

وتتجه الأنظار نحو اجتماع المركزي الكندي في وقت لاحق اليوم، وكذلك المركزي الأوروبي المقرر غدًا الخميس وسط توقعات بأن يبقي البنك على معدل الفائدة دون تغيير.

من جانبه، قال مات سيمبسون كبير المحللين في سيتي إندكس: "كان أداء الذهب رائعًا، إذ ارتفع بأكثر من 10% في عشرة أيام إلى مستوى المقاومة الرئيسي عند 2000 دولار، لكن كل تحرك يحتاج إلى توقف مؤقت، وقد وصلنا إلى هذه المرحلة.

وعلى صعيد أداء الدولار، تراجعت العملة الأميركية وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات.

في الوقت نفسه، يراقب المستثمرون عن كثب الحرب في الشرق الأوسط إذ يسعى زعماء العالم إما إلى وقف القتال أو وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حتى يتسنى توصيل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين المحاصرين.

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