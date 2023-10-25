تراجع الصادرات السلعية السعودية 23.4% في أغسطس

الاقتصاد
بوابة الفجر


تراجعت الصادرات السلعية السعودية 23.4% في أغسطس آب إلى 102.4 مليار ريال.

ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الأربعاء الخامس والعشرين من أكتوبر تشرين الأول، تراجعت الصادرات البترولية بنحو 28.9 مليار ريال أو بنحو 27.1% إلى 77.9 مليار ريال.

كما تراجعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.9% في أغسطس آب العام الماضي إلى 76.1% خلال نفس الفترة في العام الحالي.

على الجانب الآخر، ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع يوليو تموز بمقدار 10.4 مليار ريال أو بنحو 11.3%.

وفيما يتعلق بالصادرات غير البترولية، فتراجعت 8.6% إلى 24.5 مليار ريال خلال أغسطس آب.

وعلى صعيد الواردات، فتراجعت بنحو 3.6% أو 2.3 مليار ريال على أساس سنوي عند مستويات 61.5 مليار ريال.

كما تراجعت الواردات على أساس شهري بنحو 12.1%.

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