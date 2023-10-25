خالد سليم باكيًا بسبب الأوضاع في غزة:" مش مصدق اللي بيحصل لأطفالنا"

الفجر الفني

أعرب المطرب خالد سليم، عن حزنه الشديد لما يحدث حاليًا في غزة، نتيجة لما يتعرضوا له من انتهاكات على يد إسرائيل، وشارك متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مقطع فيديو له ظهر خلاله وهو يبكي على ضحايا أهالي غزة بسبب الدمار الشامل الذي يمر به أهالي فلسطين، وأوضح إنه دائم الدعاء لله لكي يضع حد لتلك المجازر والجرائم البشعة التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة على يد الإحتلال الاسرائيلي.


منشور خالد سليم 


وقال خالد سليم خلال الفيديو الذي ظهر وهو يبكي خلاله:"أنا سكت كتير أوي، بس مش قادر، كل يوم بتدمر أكتر من اللي قبله، ومش عارف أعمل إيه، ولا عارف نعمل إيه، غير إننا ندعي ربنا يوقف المجزرة الإنسانية دي، والله حرام مش مصدق اللي بيحصل لأطفالنا، والمدنيين من نساء وشيوخ وشباب".


وتابع: "معقول الخونة يستهدفوا مدارس ومستشفيات وبنايات سكنية، ومعقولة القانون الدولي والعرب والدنيا كلها ولا تاخد موقف، هو في إيه؟!، وكنائس ومساجد هو في إيه، ربنا ينتقم من الجبابرة، اللي ما عندهمش قلب ولا رحمة ولا نخوة،.. يا رب ارحم شهداءنا في فلسطين، وصبر قلوبنا.. وابعد عنهم كل شر".

 

دعم الفنانين لأهالي غزة 

 

وفي سياق آخر، حرص عدد من الفنانين على التبرع لجميعة الهلال الأحمر، حتى يتمكنوا من مساعدة وإنقاذ أهالي قطاع غزة من الدمار والمجازر التي يفعلها بهم الإحتلال الاسرائيلي بعد طوفان الأقصى، الذي بدأ منذ 7 أكتوبر الماضي، وأسفر عنه بعد ذلك قصفًا مستمرًا على أهالي غزة من قِبل الإسرائيليين، وكان من بين هؤلاء الفنانين ياسمين صبري، أحمد العوضي، زينة، وغيرهم الكثير من الفنانين. 

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