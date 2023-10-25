كريم كمال: الرئيس السيسي صمام امان لمصر واعادة انتخابه أستمرار للانجازات

عقب تحرير توكيل للمرشح الرئيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر السفارة المصرية في العاصمة اليونانية اثينا قال كريم كمال الكاتب والباحث في الشان السياسي والقبطي ورئيس الاتحاد العام لاقباط من اجل الوطن حررت اليوم توكيل السيد للسيد الرئيس السيسي لانة استطاع خلال اعوام قليلة النهوض بمصر من جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية واعاد بناءً مصر لتكون دولة حديثة قوية قرارها مستقل ودولة مؤسسات تحترم الحريات وحقوق الانسان.

واضاف كمال الرئيس عبد الفتاح السيسي حاز علي ثقة المواطن المصري لانة صادق ويعمل بجد ونجاح في العبور بمصر إلى مستقبل واعد رغم كل المعوقات لذلك سوف يكون صوتي واصوات الملايين من الشعب المصري للرئيس السيسي الذي يبني وطنا علي اسس المواطنة ومواطنين متساوين في الحقوق الوجبات دون النظر إلى الدين أو الجنس أو اللون.

وتوجة كمال بالشكر والتقدير للسفارة المصرية في دولة اليونان وعلي راسها السفير عمر عامر وطقم السفارة علي توفير كل سبل الراحة السادي محرري توكيلات الرئاسة دون تميز.