إلى ماذا يشيران كل من التريكاري (الشمعدان ذو الثلاث شمعات) والذيكاري (الشمعدان ذو الشمعتين)؟

أقباط وكنائس
بوابة الفجر


قال الانبا نيقولا انطونيو مطران طنطا والغربية، للروم الارثوذكس، في تصريح له إن هذان الشمعدانان اللذان يحملهما الأسقف في القداس الإلهي في كنيسة الروم الأرثوذكس ويبارك بهما الشعب وهو يقول: "يارب يارب إطلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة التي غرستها يمينك". أُدخلا في قداس القديس باسيليوس الكبير (+ 379م) أسقف قيصرية الكبادوك وإلى قداس القديس يوحنا الذهبي الفم (+ 407م) رئيس أساقفة القسطنطينية، إعلان لإيمان وعقيدة الكنيسة الأرثوذكسية الواحدة الجامعة الرسولية.

التريكاري (الشمعدان ذو الثلاث شمعات)، يشير إلى وحدة ومساواة الأقانيم الثلاثة في الثالوث القدوس، بأن «ابن الله مولود من جوهر الآب بلا ابتداء لذلك فهو مساوٍ له في الجوهر»، و«أن أقانيم الثالوث الأقدس لها جوهر إلهي واحد وأنهم متساوون فيما بينهم حسب الاستحقاق، وفي الوقت ذاته لهم كيان خاص منفصل أحدهما عن الآخر». لهذا تجمع ثلاث شمعات في شمعدان واحد.

الذيكاري (الشمعدان ذو الشمعتين) يشير إلى «أن في شخص المسيح الواحد يوجد طبيعتين (طبيعة إلهية وطبيعة بشرية)، معروف بطبيعتين. «وهاتان الطبيعتان متحدتين دون اختلاط ولا تغيير ولا انقسام ولا انفصال من غير أن يُنفى فرق الطبائع بسبب الاتحاد، بل إن خاصية كل واحدة من الطبيعتين محفوظة، وهما (الطبيعتان) تؤلفان كلتاهما شخصًا واحدًا واقنومًا واحدًا لا مقسومًا ولا مجزءًا إلى شخصين لكنه هو هو الابن الوحيد الجنس نفسه، الله الكلمة الرب يسوع المسيح«. لهذا أيضًا تجمع شمعتان في شمعدان واحد.

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