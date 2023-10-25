لما يدعو الأقباط الكاهن بلقب "أبونا"؟.. الأنبا نيقولا يجيب

أجاب الأنبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، في نشرة تعريفية له على تساؤل: كيف ندعوا الكاهن أبونا والكتاب يقول: "لاَ تَدْعُوا لَكُمْ أَبًا عَلَى الأَرْضِ، لأَنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ"؟

وقال: قول الذهبي الفم: «لأنه (المسيح) علّة كل شيء، علّة المعلّمين وعلّة الآباء معًا. لهذا كل “معلِّم” و”كل أب” في الكنيسة ما هو إلا قناة حية لتسليم التعليم الذي وصل إليه من المسيح، “المعلّم الأكبر”، بالرسل. أو بكلمة أخرى، ليس “المعلّم” أو “الأب” في الكنيسة هو مصدر التعليم، بل يسوع المسيح نفسه، بالروح القدس الساكن في الكنيسة. وإلا صار هذا المعلّم أو الأب تحت الدينونة نفسها التي طالت الكتبة والفريسيين».

وأضاف: ندعوا الكاهن "أبونا"، وليس "أبانا". لأن كلمة "أبانا" تخص فقط الله، كما في الصلاة الربانية: "أبانا الذي في السماوات... "