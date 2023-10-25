رسامة كاهن جديد في كنيسة الروم الارثوذكس بمصر

قال الانبا نيقولا انطونيو مطران طنطا والغربية، للروم الارثوذكس، في تصريح له إنه في عيد القديس ميناس ببركة صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر افريقيا سيتم رسامة الشماس الإنجيلي المتبتل باسيليوس بيوك كاهنًا بيد المتروبوليت ناركسيوس مطران بلوسيو (دمياط وبورسعيد والمنصورة وقنطرة شرق) والوكيل البطريركي بالاسكندرية في كنيسة القديس ميناس بمدينة الإسماعلية.

الشماس باسيليوس حاصل على ليسانس حقوق من جامعة المنصورة وليسانس في اللاهوت من كلية القديس سيرجيوس بموسكو ويَعد رسالة ماجستير.

وهو أخ الإيكونوموس الأب/ ثيودروس بيوك راعي كنيسة القديس نيقولاوس في مدينة المنصورة.