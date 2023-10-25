في ذكرى انعقاد المجمع المسكوني الثالث.. ما هي بدعة نسطور؟ وكيف ردعتها الكنيسة؟



تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية اليوم بذكرى انعقاد المجمع المسكوني الثالث بأفسس (431م - 147 ش) لمحاكمة نسطور بطريرك القسطنطينية المهرطق، وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي ان في هذا اليوم من سنة 431 ميلادية اجتمع المجمع المقدس بأفسس، وقد شهده مائتان أسقف، وهو الثالث من المجامع المسكونية.

وذلك في السنة العشرين من ملك ثاؤدسيوس الصغير ابن أرقاديوس بن ثاؤدسيوس الكبير. وكان اجتماعهم بسبب هرطقة نسطور بطريرك القسطنطينية. الذي كان يعتقد أن القديسة مريم، لم تلد إلها متجسدا، بل ولدت إنسانا فقط. ثم حل فيه بعد ذلك ابن الله، لا حلول الاتحاد بل حلول المشيئة والإرادة.

وأن المسيح لهذا السبب طبيعتين وإقنومين، فأجتمع هؤلاء الأباء وباحثوه في ذلك، وأثبتوا له أن المولود من العذراء اله متأنس بدليل قول الملاك "الرب معك والمولود منك قدوس وابن العلي يدعى" وقول اشعياء "ان العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل". وقوله "يدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا" .

وتباحث معه القديس البابا كيرلس عامود الدين البطريرك رقم 24 في تعدادا بطاركة الاسكندرية وباباوات الكرازة المرقسية، وأعلمه أن الطبائع لا يجب أن تفترق من بعد الاتحاد، بل نقول طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد. فلم يرجع عن تعليمه ولم ينثن عن رأيه، فهدده الاب كيرلس وبقية المجمع بالقطع، قلم يقبل فقطعوه وأبعدوه عن كرسيه. وأثبتوا أن العذراء ولدت الإله الكلمة متجسدا. ثم وضعوا في هذا المجمع قوانين وحدودا، هي قانون المؤمنين إلى الآن. وان قيل ان النساطرة اليوم لا يقولون هذا. قلنا إنه بسبب اختلاطهم بمسيحيي الشرق، رجع بعضهم عن رأيه،الفاسد.