التوسعات الجديدة للكنيسة القبطية الارثوذكسية في بلاد المهجر



تشهد الكنيسة القبطية الارثوذكسية، بعض التوسعات في المهجر حيث صلى نيافة الأنبا أنتوني أسقف إيبارشية أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا القداس الإلهي في كنيسة الشهيد استيفانوس بمدينة بلفاست الأيرلندية، وهو أول قداس في هذه الكنيسة التي تم شراؤها نهاية شهر أغسطس الماضي.

أول قداس ببلفاست الأيرلندية

شارك في الصلوات نيافة الأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية، كما شارك فيه أيضًا الراهب القمص أنجيلوس الأنطوني وكيل عام الإيبارشية ومجمع الآباء كهنة أيرلندا ورهبان دير القديس البابا اثناسيوس بووترفورد، والأب القمص أنجيلوس السرياني كاهن الكنيسة، وشعب الكنيسة.

شهد القداس حضور عدد من أعضاء البرلمان ورؤساء الكنائس المختلفة ببلفاست وممثلي الهيئات الاجتماعية ورجال الأمن بأيرلندا الشمالية.

وألقيت كلمات من الراهب القمص أنجيلوس السرياني وعضو البرلمان وممثل عن كنائس بلفاست، وفي عظته تناول نيافة الأنبا أنتوني موضوع معنى الكنيسة ودورها في بناء النفوس وفي الرعاية ودورها أيضًا المجتمع، وعقب القداس اجتمع كافة الحضور على مائدة أغابي (غداء).

ومعمودية 20 شخصا في بوليفيا

بينما صلى نيافة الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا القداس الإلهي في كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مار مرقس بسانتا كروس في بوليڤيا، وعمد نيافته ٢٠ شخصا بينهم أطفال.

شارك في الصلوات الآباء القمص هدرا الأنبا بولا، والقس مينا حبيب، والدياكون روفائيل الذي يخدم في كنيسة الملاك ميخائيل، بهاول، نيو چيرسي، والدياكون مويسيس الخادم في بوليڤيا، والدياكون ماركوس الخادم في مانهاتن بنيو يورك.

كما شارك في الصلوات القس روفائيل بشارة من كنيسة الشهيد مار جرجس والقديس يوسف بمونتريال، الذي أتى إلى بوليڤيا وبرفقته مجموعة من الخدام من مونتريال وأوتاوابكندا، ومن نيو چيرسي، بالولايات المتحدة الأمريكية لتقديم خدمات روحية وطبية.