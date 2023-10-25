تعرف على شروط صفات إكليروس الرعايا في كنيسة الروم

قال الانبا نيقولا انطونيو مطران طنطا والغربية، للروم الارثوذكس، في تصريح له إن لا يكفي أن يكون الإكليروس أصحاب شهادات عالمية ولاهوتية فقط بل عليهم أن يكونوا روحانيين ورعائيين.

بل ان الكنيسة في حاجة إلى إكليروس يحتضنون الرعية، فالرعية في حاجة إلى مَن يسمع صوتها لا مَن يسمع صوته هو.

والراعي لا يكون كلامه عن الطاعة والإدانة بل على محبة يسوع المسيح، كما ان الراعي لا يكون كلامه فقط عن الخطأ والخطيئة والدينونة بل أيضًا عن الخلاص المُقدم من يسوع المسيح، وايضا الراعي لا يكون عابس الوجه بل بشوش بوقار.

الراعي يقدم نفسه عن الرعية.. الراعي يقسو على نفسه ويحن على الرعية.. الراعي يكون على صورة سيده الراعي الصالح.