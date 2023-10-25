الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط: لا بد لنا من التوقف امام ظاهرة التغير المناخي المفتعل

أقباط وكنائس
بوابة الفجر


قال الدكتور ميشال عبس، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، من مؤتمر "مقاربات مسكونيّة حول التغيّر المناخي" في جامعة الروح القدس، الكسليك - لبنان: "بما اننا في صدد معالجة مشكلة التغير المناخي، لا بد لنا من التوقف امام ظاهرة التغير المناخي المفتعل، induced climate change، أي الذي ينتج عن مشاريع بيئية تقوم بها دول، اما لتأمين مصالح مواطنيها، أو لحصار جار غير مرغوب فيه. تتمثل هذه المشاريع في السدود أو الاقنية، التي جعلت ان يكون طابخ السم آكله، وينعكس سحر المشاريع البيئية على الشعب سحر زلازل وانهيارات في التربة وغيرها من الكوارث البيئية.
الجدير بالذكر ان المؤتمر من تنظيم مجلس كنائس الشرق الأوسط بالتعاون مع رابطة الكليّات والمعاهد اللّاهوتيّة في الشرق الأوسط.

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