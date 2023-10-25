الانبا نيقولا: الأيقونة الطبوغرافية لدير القديسة كاترين ترجع للقرن الـ13

تحدث الانبا نيقولا انطونيو مطران طنطا والغربية، للروم الارثوذكس، في تصريح له إن الأيقونة الطبوغرافية لدير القديسة كاترين وجبل سيناء

وقال إنه تُوجد الأيقونة في دير سانت كاترين بسيناء وهي تعود إلى القرن الثالث عشر، وهي تمبرا على الخشب (تصوير إياكوفوس موسكوس)

تصور الأبقونة قصة سيناء والدير بأكملها: يظهر فيها النبي موسى مع العليقة غير المحترق وهو يتلقى الوصايا العشر على قمة جبل سيناء. النبي ايليا كهفه. القديس يوحنا السلمي كاتب سلم الفضائل. وضع رفات القديسة كاترين من قبل الملائكة على قمة أعلى جبل في المنطقة.

كما يظهر أيضًا تصويرًا دقيقًا للدير نفسه، وهو يجمع الدير مع الآباء الرهبان في الخارج. الصورة كاملة تظهر موقع المساكن الرهبانية الأخرى والمصليات في المنطقة - الكل في الكل. والذي كان ليكون دليلا مفيدا للحجاج الذين يزورون سيناء في تلك الأيام.