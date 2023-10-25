تعرف على كنيسة القديس بروفوريوس التي قصفها الاحتلال بغزة

أقباط وكنائس
بوابة الفجر


اطلق الانبا نيقولا انطونيو مطران طنطا والغربية، للروم الارثوذكس، نشرة تعريفية عن  كنيسة القديس بورفيريوس التابعة لبطريركية القدس الأورشليمية للروم الأرثوذكس في مدينة غزة التي قصفها الاحتلال الاسرائيلي.
وقال إنه ولد القديس بورفيريوس في مدينة تسالونيك في اليونان سنة 347م وعند بلوغه سن الثلاثين ذهب إلى مصر وعاش خمس سنوات ناسكًا، ومن ثم ذهب إلى القدس وزار الأماكن المقدسة فيها. وسكن في البرية المجاورة لنهر الأردن ناسكا حتى عام 382م حيث مرض فجيء به إلى مدينة القدس وأقيمت صلاة خاصة من أجل القديس وشفى برفيريوس.

ثم في سنة 392م سيم كاهنًا وعمل كهنًا في كنيسة القيامة، وبعد ثلاث سنوات أي في 18 مارس/آزار 395م سيم مطرانًا لمدينة غزة حيث كان المسيحيون في مدينة غزة قلة، وكانوا يشهدون للمطران بالقداسة وحنكة الوعظ فاختير لتعليم الناس ولتأسيس كنيسة المسيح في غزة. أما معظم الناس في غزة في ذلك الوقت فكانوا وثنيين الذين تعرض منهم لمضايقات ومتاعب. بسبب قداسته نشر المسيحية في غزة بين الوثنيين، لذا يُعرف باسم "محطم الأوثان".

في بداية القرن الخامس الميلادي وضع القديس بورفيريوس أساس الكنيسة. وتم تكريسها في 14 أبريل/نيسان 407م وكان اسمها الأول "أفذوكسيياني" نسبة للإمبراطورة. بعد رقاد القديس برفيريوس عن عمر 73 عامًا بتاريخ 26 فبراير/شباط 402م غربي (الموافق 10 مارس/آزار 420م شرقي) دفن في الكنيسة وصار اسم الكنيسة "كنيسة القديس بورفيريوس".  وما يزال قبره فيها حتى اليوم في الزاوية الشمالية الشرقية للكنيسة.

في اليوم العاشر من الشهر مارس/آزار من كل عام يحتفل المسيحيون في غزة بعيد هذا القديس البار.

تُعد كنيسة القديس بورفيريوس ثالث أقدم كنيسة في العالم، وقد بنيت على الطراز البيزنطي. وتقوم على أعمدة الرخام المزينة بالنقوش الكورنثية وزهرة اللوتس إلى جانب نقوش وأيقونات للرب السيد المسيح والنبي موسى وأنبياء من العهد القديم وقديسين من العهد الجديد.

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