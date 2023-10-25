الانبا نيقولا انطونيو: نحتفل بـ19 سنة على انتخاب البابا ثيؤدروس الثاني

قال الانبا نيقولا انطونيو مطران طنطا والغربية، للروم الارثوذكس، في تصريح له إنه في 2023 تحل السنة التاسعة عشر لانتخاب البابا البطريرك ثيودروس الثاني على رئاسة العرش الإسكندري للروم الأرثوذكس.

ففي اكتوبر 2004 في دير القديس سابا البطريركي التاريخي في الإسكندرية اجتمع المجمع المقدس للبطريركية، وتم انتخاب متروبوليت زيمبابوى المطران نيكولاوس تشوروتاكيس بالإجماع من رؤساء الكهنوت السكندري بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا.

وفي يوم 24 أكتوبر 2004 تم تنصيبه على عرش الكرسي الإسكندري للقديس مرقص الرسول في كنيسة البشارة المقدسة لعذراء الإسكندرية، واتخذ اسم القديس ثيودوروس، ليكون القديس الشهيد ثيودوروس قائد الجيش شفيعًا لغبطته. بحضور رفيع من رؤساء وممثلي جميع الكنائس والدولة والسلطات السياسية من مصر واليونان وقبرص وآلاف المسيحيين.

بهذه المناسبة نتقدم لصاحب الغبطة البابا والبطريرك ثيودروس الثاني بأحر التهاني وأطيب الأماني، داعين الله أن يشمل غبطته ببركاته السماوية وينعم عليه بوافر الصحة والعمر المديد.