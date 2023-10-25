من هو الشهيد ثيودوروس قائد الجيش الذي يحمل اسمه بابا الروم الارثوذكس بمصر

تحتفل كنيسة الروم بالقديس الشهيد ثيودوروس قائد الجيش (القرن الرابع)‏، وقال الانبا نيقولا انطونيو مطران طنطا والغربية، للروم الارثوذكس، في تصريح له إنه شفيع صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس.

وعنه قال إن الإسم ثيوذوروس Θεόδωρος هو إسم يوناني يعني هدية من الله أو هدية الله، فهو يتألّف من كلمتين Θεός أي الله وδώρον التي تعني هديّة، وحاز على تقدير الامبراطور ليسينيوس نحو العام 320م. وعينه قائدًا وحاكمًا لمدينة هرقلية.

كان مسيحيًا وجاهر بمسيحيته. اجتذب أكثر المدينة إلى الإيمان الحقيقي، ودعا القدّيس الإمبراطور إلى هرقلية. أوهمه أنه عازم في الغد على تقديم الإكرام للآلهة. استعار آصنام الذهب والفضة بحجة التبرك منها ليلًا. حطمها ووزعها على المحتاجين. وصل الخبر إلى الإمبراطور، فقبض على ثيودوروس وعرّضه للضرب المبرح والسلخ ولدع المشاعل. ألقاه في السجن سبعة أيام دون طعام. صَلَبَه، بعد ذلك، خارج المدينة. مزّق الجند أحشائه. وكتب تفاصيل استشهاده خادمه المدعو فاروس.

بعد استشهاد القدّيس ثيودوروس بقليل، جرى، بناءً على طلبه، نقل رفاته من هيراقلية إلى أوخاييطا حيث أُودع المنزل العائلي. وبها فاضت عجائب عدّة حتّى أخذت أوخاييطا اسم "ثيودوروبوليس"، أي مدينة ثيودوروس.

أما رفات القدّيس ثيودوروس اليوم، فهي موزّعة على عدد كبير من الكنائس والأديرة، هنا وثمّة، في بلاد اليونان وفلسطين وقبرص وجبل آثوس وكريت ومصر والعراق ولبنان.