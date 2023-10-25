البابا ثيودروس يبارك طلبة مدرسة "القديس أثناسيوس الكبير" البطريركية الجُدد

حضر بابا والبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا صاحب الغبطة ثيودورس الثاني القداس الإلهي في دير القديس سابا البطريركي التاريخي بالإسكندرية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 في مدرسة "القديس أثناسيوس الكبير" البطريركية، للطلبة الأفارقة.

بعد القداس الإلهي بارك البابا ثيودروس الطلبة الجدد الذبن أتوا من عدة إبراشيات للبطريركية في إفريقيا.

وخلال عظته القصيرة، وجه غبطته النصائح والتمنيات الأبوية للطلاب الأفارقة الشباب، وأكد لهم أنه سيعتني بنفسه ومع الله بمسارهم المستقبلي، بخدمتهم الكهنوتية المستقبلية بعد تخرجهم وعودتهم إلى مسقط رأسهم.

كما شكر مدير مدرسة الأرشمندريت إسحق تسابوغلو والأساتذة على خدمتهم المضنية والضميرية للطلاب، " الذين هم مستقبل كنيستنا الأرثوذكسية في إفريقيا المستقبل، إفريقيا التي طالت معاناتها "، كما أشار غبطته.

في كلمة لمدير مدرسة الأرشمندريت إسحق توجه إلى البابا ثيودروس قائلًا: "لقد حان الوقت الذي، برغبة ومباركة غبطتكم، تبدأ فترة تعليمية جديدة من الدورات والندوات الإرشادية، في مدرسة الكرسي البطريركية، مدرسة "القديس أثناسيوس الكبير" في دير القديس سابا البطريركي.

هذه التي تصورتها وأنشأتها، يا صاحب الغبطة، على خطى أسلافك العظماء الذين أسسوا، من وقت لآخر، مدارس الإسكندرية الشهيرة، التي سعوا إليها في عصرهم.

استجابة لندائكم، سنقوم جميعًا، معلمين وإكليروس وموظفين في المدرسة، بتوفير المعرفة اللازمة لطلابنا، مع الحقائق والاحتياجات السائدة اليوم، في الكنائس المحلية والمستويات التبشيرية في البلدان الأفريقية.

هؤلاء الشباب الطامحون، هنا في وسط مقر البطريركية، حيث ينبض قلب العمل التنسيقي للرسالة، سيكتسبون المعرفة الضرورية الصريحة والضمنية، والتي، رغم أنها صريحة، تتعلق بالكلمة المكتوبة والمنطوقة، والتعمق في المعرفة. في كلمة الله وفي كتابات آباء كنيستنا وغير المعلن عنها، مع الخبرة المكتسبة في الأعمال الطقسية.

الشرط الأساسي هو أن يتعلموا اللغة اليونانية. ليس بمعنى الاضطرابات الوطنية والغطرسة أو الغزو الاستعماري، لإذلال وإلغاء ثقافة وعادات وأخلاق كل قبيلة وبلد في القارة الأفريقية، من جانب بطريركية الإسكندرية الأرثوذكسية للروم الأرثوذكس. لكن لأن اللغة اليونانية تمكننا من تفسير كيان الله ومشيئته. وهكذا تم وضع العقائد والقواعد التي يتألف منها دستور الإيمان المسيحي، ليس بمعنى النظام الثيوقراطي، بل بمعنى حقيقة تكمن في علاقة الله بالإنسان، المتعلقة بإعلان الله للإنسان.

وكان الآباء قادرين على تفسير هذا "الكائن"، لأنهم كانوا على دراية بالتعليم والكتابة اليونانية.

إن محدودية المفاهيم أدت إلى عدم قدرة بعض العلماء، الذين لا يستهان بهم في معرفتهم، على تفسير وفهم أسرار الله، وبالتالي الابتعاد عن حقيقة الإنجيل والكنيسة الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية.

لقد عرف الآباء العظماء كيف يفسرون ويخترقون كل كلمة، ومستشعر، ونقطة ونقطة من كلمة الله، مستنيرين بالروح القدس، وكانوا قادرين على شرح أشياء الله التي لا يمكن التعبير عنها وجعلتها واضحة. كل شيء واضح الآن. أي شخص يريد تقديم شيء جديد، من المرجح أن يحدث ضجيجًا أكثر من الاستفادة.

هؤلاء الطلاب القادمون إلى مركز كنيسة الإسكندرية مدعوون لدراسة وفهم تعليم الآب من خلال التعليم اليوناني، في حدود قدراتهم. ولهذا السبب من الضروري التساهل من جانب المعلمين. وتطعيم تعليمنا في تعليمهم، بإرشاد ربنا "تلمذوا الأمم دائمًا".

اسمحوا لي، يا صاحب الغبطة، في هذه اللحظة الصعبة التي تمر بها بطريركتنا، وأشير إلى الغزو الروحي. أيتها الكنيسة الأرثوذكسية الشقيقة، أن تصبح المدرسة الحضانة حيث هؤلاء الطلاب الشباب المفعمون بالأمل والواعدة، يعرفون ويحبون ويجمعون من المركز الدعم والدعم الكامل الذي يجب أن يكون مناسبًا، حتى لا ينحرفوا عن الكنيسة الأم.

نحن نعرف قلقك. نحن نعلم الألم الذي يسببه هذا الغزو، لك أولًا بصفتك الرئيس والأب، وكذلك لجميع أعضاء التسلسل الهرمي.

ومع ذلك، فإننا نعلم ثقتكم في إله الرحمة والعدالة المحب للبشر، ومن خلال صلواتكم نأمل أن تكون هناك نهاية سعيدة، ما دام أن الضالين يفهمون أن كنيسة الإسكندرية هي المرفأ الآمن، فهنا هناك السلامة، يسهر الراعي، لا من أجل أشياء مادية سريعة الزوال ومصالح أنانية، بل من أجل الحق الذي يؤدي إلى خلاص النفس.

أولئك الذين أعماهم الذهب لا يرون المسيح. لقد طغى عليهم ظلهم وفي مرحلة ما سوف يتعثرون.

هذا هو المكان الذي يجب أن تنير فيه منارة الإسكندرية الظلام. ولا ننسى أنه بفضل الآباء السكندريين، تأسست عقيدة كنيستنا، ووضعت أسس الإيمان التي لا تتزعزع.

وها هي كنيسة الإسكندرية تأتي بهذه المدرسة وبإشرافكم العالي ومباركتكم لتعليم ما تدعو إليه الكنيسة.

صاحب الغبطة، بارك هذه السنة الدراسية الجديدة، حتى يملأ الروح القدس عقول وقلوب جميع الذين يعملون في عمل الله والرسالة. قد يكون هناك كدح، وقد نواجه صعوبات، وأحداث غير متوقعة، ولكن الفرحة والرضا ستكون بالتأكيد عندما يعود هؤلاء الأطفال إلى أوطانهم، وسيشهدون على ما سيحصدونه، وسيقولون كلمة شكر، لكل من وساهموا في تربيتهم الدنيوية وفي دعمهم الروحي.

قوة جيدة للجميع. أتمنى أن تكون سنواتك كثيرة، يا غبطتك، وأن تتمتع بصحة عظيمة".

يُشار إلى أن المدرسة البطريركية بالإسكندرية التاريخية أعيد تأسيسها خلال العام الدراسي 2007 – 2008، بعد 470 عامًا، وذلك لإخراج الكوادر المؤهلة للعمل التبشيري للكرسي البطريركي. خلال الدورة الدراسية التي تستمر عامين، يحضر الطلاب، الذين يأتون من بلدان أفريقية مختلفة وحاصلين على المنح الدراسية الكاملة للبطريركية، دورات في اللاهوت والتمريض والزراعة الاستوائية وعلوم الكمبيوتر والتربية واللغة اليونانية.