البابا ثيودروس يحتفل بذكرى انتخابه على الكرسي الإسكندري

أقباط وكنائس
بوابة الفجر

 

احتفل  بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا البابا ثيودوروس الثاني بالذكرى التاسعة عشرة لانتخاب على الكرسي الرسولي البطريركي الإسكندري (9 أكتوبر 2004). بحضوره القداس الإلهي الذي أقيم بهذه المناسبة في دير القديس سابا البطريركي بالإسكندرية.
في كلمة لغبطته أعرب عن امتنانه العميق للعناية الإلهية الثالوثية، لاختياره على كرسي القديس مرقص الإسكندري. وشكر الإكليروس الحضور.
الذي أعرب في  عن امتنانه لجميع رؤساء الكهنة والإكليروس الذين يخدمون بتضحية وضمير من أجل البطريركية. 
وتذكر أسلافه الراحلين والمطارنة الراقدين الذين عملوا جاهدين من أجل ضمان الإرث الرسولي النقي والاستمرارية التاريخية وتعزيز الكرسي البطريركي الإسكندري، وأعرب عن امتنانه لأعضاء المجمع المقدس الذين أجمعوا على انتخابه رئيسًا، وختم بالقول: "في يوم انتخابي شخصى المتواضع، أمام نفس الكأس المقدسة، حيث تناولنا اليوم من الأسرار الطاهرة، بينما يدلي رؤساء الكهنة القديسون حينئذ بأصواتهم المشرفة فيها، لقد وعدت في أعماق نفسي ألا يتركني أحد وبطريركتنا بلا عزاء. لقد كنت أحاول أن أفي بهذا الوعد طوال هذه السنوات وسأستمر في الوفاء به لسنوات عديدة كما يسمح الرب".
في نهاية كلمته قلد القنصل العام اليوناني بالإسكندرية المنتهية ولايته، السيد/ أثناسيوس كوتسونيس، سفير اليونان الجديد لدى نيجيريا، الوسام الأعلى للقديس سابا، وكذلك زوجته السيدة/ إيوانا ديميتريو صليب القديس سابا، وقد أعربا عن شكرهما لغبطته. 
كما قدم لمدرسة "القديس أثناسيوس الكبير" البطريركية بالإسكندرية  أيقونة مقدسة ليسوع المسيح المعزي، يحمل بين ذراعيه طفلًا فقيرًا.
بعد ذلك أعدت مائدة غذاء مناسبة بمناسبة ذكرى انتخابه. بحضور  السفير السيد/ أثناسيوس كوتسيونيس وزوجته. المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس الوكيل البطريركي في القاهرة. المتروبوليت بندلايمون مطران نفكراتوس والسكرتير عام المجمع المقدس. المتروبوليت ناركيسوس مطران بيلوسيو والوكيل البطريركي في الإسكندرية. والمتروبوليت جرمانوس مطران داميّتا ورئيس دير  القديس سابا المقدس.

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